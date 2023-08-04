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Published Сегодня, 10:06

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Град и ветер порывами до 22 м/с. Омичам рассказали о погоде на ближайшие дни

4 августа 2023, 10:06
Фото: 1MI
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В Омске снова ожидается ухудшение погодных условий

В Обь-Иртышском УГМС сообщили, что 5 августа на территории региона ожидаются неблагоприятные погодные явления.

К ним относятся кратковременные дожди, ливни и грозы. Днем при грозе ожидается усиление ветра порывами 17-22 м/с, в отдельных районах возможен град.

Несмотря на высокую вероятность осадков, температура воздуха в дневное время поднимется до +25…+30 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий, омское МЧС рекомендует по возможности не выходить из дома, закрыть окна и балконные двери и убрать с крыш, балконов подоконников предметы, которые при порыве ветра могут упасть. Держитесь дальше от легких построек, рекламных щитов, деревьев, шатких конструкций и линий электропередачи. Паркуйте автомобиль в безопасном месте.

Снова дождь и гроза. Омичам рассказали, какую погоду ждать на День города
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