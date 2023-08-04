Град и ветер порывами до 22 м/с. Омичам рассказали о погоде на ближайшие дни

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
К ним относятся кратковременные дожди, ливни и грозы. Днем при грозе ожидается усиление ветра порывами 17-22 м/с, в отдельных районах возможен град.
Несмотря на высокую вероятность осадков, температура воздуха в дневное время поднимется до +25…+30 градусов.
В связи с ухудшением погодных условий, омское МЧС рекомендует по возможности не выходить из дома, закрыть окна и балконные двери и убрать с крыш, балконов подоконников предметы, которые при порыве ветра могут упасть. Держитесь дальше от легких построек, рекламных щитов, деревьев, шатких конструкций и линий электропередачи. Паркуйте автомобиль в безопасном месте.