Снег и ветер. Омичей предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий

В городской администрации омичей призвали обращаться в МЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, сделать это можно по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового — 101. Можно обращаться и в единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.