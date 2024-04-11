Снег и ветер. Омичей предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Синоптики предупредили жителей региона о приближающейся неблагоприятной погоде. Уже завтра днем в Омской области прогнозируется мокрый снег и дождь, а также усиление ветра до 20 м/с.
В городской администрации омичей призвали обращаться в МЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, сделать это можно по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового — 101. Можно обращаться и в единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.
Напомним, что до конца недели погода в Омской области будет изменчивой. Столбик термометра будет опускаться до -13 и подниматься до +14 градусов. Подробнее о прогнозе в нашем материале.