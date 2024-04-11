Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Иллюстрация

Снег и ветер. Омичей предупредили о приближении неблагоприятных погодных условий

11 апреля 2024, 12:08
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Синоптики предупредили, что в Омскую область идет сильный ветер и снегопад

В ближайшие дни на территории региона ожидаются осадки и усиление ветра, при возникновении ЧС жителям Омской области советуют обращаться в МЧС.

Синоптики предупредили жителей региона о приближающейся неблагоприятной погоде. Уже завтра днем в Омской области прогнозируется мокрый снег и дождь, а также усиление ветра до 20 м/с.

В городской администрации омичей призвали обращаться в МЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, сделать это можно по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового — 101. Можно обращаться и в единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.

Напомним, что до конца недели погода в Омской области будет изменчивой. Столбик термометра будет опускаться до -13 и подниматься до +14 градусов. Подробнее о прогнозе в нашем материале.

Чуть-чуть подождем. После дождливой недели омичам пообещали теплые и солнечные дни
Узнать подробнее
#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Ухудшение погодных условий#Новости#Погода на выходных#Опасная погода#Изменение погоды#Погода в апреле#Анастасия Баянова#Погодные условия
Подпишитесь
Глава СК Бастрыкин заинтересовался скандальным строительством ЖК на Пригородной
Вчера, 09:10
В Омске в здании бывшей «Атлантиды» в середине апреля откроется рамшичная
Сегодня, 05:08
Чуть-чуть подождем. После дождливой недели омичам пообещали теплые и солнечные дни
Сегодня, 04:58
«За такие деньги убивают». В Омске вводят дополнительный сбор с застройщиков
Сегодня, 06:18
С третьего раза. На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»
Сегодня, 09:24
Не менее 10 млн ущерба. В офисах АО «Омскоблводопровод» прошли обыски
Сегодня, 10:11
"