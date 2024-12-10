Сегодня в Омске: повышение цен, аномальные морозы и нарушения в питании школьников

Posted 10 декабря, 14:49
Published 10 декабря, 14:49
Modified 10 декабря, 14:53
Updated 10 декабря, 14:53
Новость №1. Цены на картофель и лук в Омской области взлетели вместе с маслом
В Росстате рассказали, что за последнюю неделю в Омской области подорожал картофель: цена на килограмм увеличилась на 6,1%, или на 2,23 рубля, и составила 38,59 рублей за килограмм. При этом с начала года картофель подорожал на 73,7%, что составляет 16,37 рублей за килограмм.Не отстает от картофеля и репчатый лук. За последнюю неделю его цена выросла на 5,1%, или на 1,89 рубля, и теперь составляет 39,30 рублей за килограмм.
Новость №2. Этой зимой жителей Омской области ждут аномальные холода
Синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать жителям Омской области этой зимой. Согласно из данным, в январе 2025 года в Омске прогнозируется днем от -25 до -1 градусов, при этом в темное время суток может холодать до -45 градусов. В последний месяц зимы омичам также прогнозируют морозы. Температура воздуха может опуститься до -45 градусов ночью и до -23 — днем.
Новость №3. В школах региона нашли серьезные нарушения в питании
Прокуратура Омской области провела проверку в в школах и детских садах Кормиловского, Колосовского, Нижнеомского, Таврического районов и Центрального округа Омска. Правоохранители выявили сотни нарушений и оформили более 350 актов. Более того, региональное министерство образования получило представление.