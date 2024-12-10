Сегодня в Омске: повышение цен, аномальные морозы и нарушения в питании школьников

В Росстате рассказали, что за последнюю неделю в Омской области подорожал картофель: цена на килограмм увеличилась на 6,1%, или на 2,23 рубля, и составила 38,59 рублей за килограмм. При этом с начала года картофель подорожал на 73,7%, что составляет 16,37 рублей за килограмм.Не отстает от картофеля и репчатый лук. За последнюю неделю его цена выросла на 5,1%, или на 1,89 рубля, и теперь составляет 39,30 рублей за килограмм.