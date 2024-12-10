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Posted 10 декабря, 04:00

Published 10 декабря, 04:00

Modified 10 декабря, 04:00

Updated 10 декабря, 04:00

На Вячеслава Авдошина завели сразу 2 уголовных дела

Омского бизнесмена Вячеслава Авдошина подозревают в мошенничестве

10 декабря 2024, 04:00
Фото: 1MI.

На Вячеслава Авдошина завели сразу 2 уголовных дела

Сейчас предприниматель находится в СИЗО

В ходе брифинга, прошедшего вчера, 9 декабря, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления по Омской области Михаил Зайцев рассказал подробности об уголовном преследовании известного омского бизнесмена Вячеслава Авдошина. Последнего задержали еще в июне, но теперь выяснилось, что он является фигурантом сразу 2 уголовных дел.

«Его задержали коллеги из другого региона, — уточнил Зайцев, — сейчас проводятся следственные действия. Авдошин находится в СИЗО в другом регионе. У нас в отношении Авдошина тоже возбуждено дело, оно находится сейчас на завершающей стадии».

По словам следователя, речь идет о 159-й статье Уголовного кодекса — «Мошенничество».

Напомним: Вячеслав Авдошин является руководителем и совладельцем целого ряда компаний. В их числе, например, «Элитстрой-Недвижимость», «Проекттерра», «Маяк» и «Омск-сити-строй».

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#Николай Эйхвальд#Общество#Следком#Новости#Вячеслав Авдошин#Уголовные дела
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