Омского бизнесмена Вячеслава Авдошина подозревают в мошенничестве

Posted 10 декабря, 04:00
Published 10 декабря, 04:00
Modified 10 декабря, 04:00
Updated 10 декабря, 04:00
В ходе брифинга, прошедшего вчера, 9 декабря, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления по Омской области Михаил Зайцев рассказал подробности об уголовном преследовании известного омского бизнесмена Вячеслава Авдошина. Последнего задержали еще в июне, но теперь выяснилось, что он является фигурантом сразу 2 уголовных дел.
«Его задержали коллеги из другого региона, — уточнил Зайцев, — сейчас проводятся следственные действия. Авдошин находится в СИЗО в другом регионе. У нас в отношении Авдошина тоже возбуждено дело, оно находится сейчас на завершающей стадии».
По словам следователя, речь идет о 159-й статье Уголовного кодекса — «Мошенничество».
Напомним: Вячеслав Авдошин является руководителем и совладельцем целого ряда компаний. В их числе, например, «Элитстрой-Недвижимость», «Проекттерра», «Маяк» и «Омск-сити-строй».