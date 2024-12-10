Омского бизнесмена Вячеслава Авдошина подозревают в мошенничестве

В ходе брифинга, прошедшего вчера, 9 декабря, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления по Омской области Михаил Зайцев рассказал подробности об уголовном преследовании известного омского бизнесмена Вячеслава Авдошина. Последнего задержали еще в июне, но теперь выяснилось, что он является фигурантом сразу 2 уголовных дел.