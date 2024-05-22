17 потерпевших. Омич продавал несуществующую мебель жителям 11 регионов

Предварительно установлено, что омич регистрировался в различных группах в соцсетях и под чужим именем размещал там объявления о продаже несуществующих мебели и техники. Чтобы не вызывать подозрений, мужчина скачивал фотографии из интернета и даже снимал видеообзоры мебели, которая стояла у знакомых или родственников.