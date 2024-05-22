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На омича завели дело за продажу несуществующей мебели жителям 11 регионов

17 потерпевших. Омич продавал несуществующую мебель жителям 11 регионов

22 мая 2024, 09:35
Фото: 1MI

На омича завели дело за продажу несуществующей мебели жителям 11 регионов

Сотрудники регионального УМВД задержали мужчину, который подозревается в 17 эпизодах мошенничества.

Полицейские задержали 21-летнего жителя Советского округа, подозреваемого в 17 эпизодах мобильного мошенничества (ст. 159 УК РФ)

Предварительно установлено, что омич регистрировался в различных группах в соцсетях и под чужим именем размещал там объявления о продаже несуществующих мебели и техники. Чтобы не вызывать подозрений, мужчина скачивал фотографии из интернета и даже снимал видеообзоры мебели, которая стояла у знакомых или родственников.

Отмечается, что большинство покупателей привлекала низкая цена товаров. Они списывались с продавцом, вносили предоплату, после чего ждали доставку. Таким образом мошеннику удалось обмануть 17 человек из разных регионов России: Краснодарского и Красноярского краев, Тюменской, Томской, Липецкой, Курганской, Свердловской, Ивановской, Нижегородской и Омской областей, республики Тыва.

После получения оплаты от покупателей омич блокировал объявления и создавал новые. Сумма ущерба от всех преступлений составила 50 000 рублей. Кроме того, ранее подозреваемый уже совершал аналогичные преступления, в 2020 году он продавал несуществующих котят породы мэйн-кун. Расследование продолжается.

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