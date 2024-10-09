«Морально меня уничтожили»: как понять, что живешь с абьюзером

Posted 9 октября, 05:25
Published 9 октября, 05:25
Modified 9 октября, 05:27
Updated 9 октября, 05:27
В последнее время от девушек все чаще можно услышать: «он — абьюзер». В основном они используют этот термин, чтобы описать свою вторую половинку. И ведь многие действительно имеют большие проблемы в отношениях — о них даже заговорили на государственном уровне.
В 2024 году в России возобновилась работа над законопроектом, направленном на решение проблемы насилия в семье. Летом сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР уже подготовили проект документа. Авторы предлагают дать определение собственно семейно-бытовому насилию, а также дифференцировать его типы: физическое, сексуальное, психологическое и экономическое.
Кроме того, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась о мерах по борьбе с домашним насилием. Она считает, что именно бездействие правоохранительных органов приводит к невозможности найти защиту. Однако и сами жертвы нередко отказываются возбуждать уголовные дела в отношении абьюзеров, забирают заявление и так далее. При этом депутат выразила мнение, что отдельный закон о домашнем насилии будет избыточным.
Что нужно знать, чтобы распознать домашнего абьюзера и как себя вести с ним — Город55 разбирается вместе с омским психологом Натальей Целевич.
Абьюз — это любые отношения (семейные, партнерские, профессиональные), в которых нарушаются границы одного из участников, ущемляются интересы, присутствует унижение, обесценивание, манипуляции в общении, ограничение свободы.
Город55 предложил омичам поделиться своим опытом абьюзивных отношений. По теме высказалось достаточно много девушек, которые прошли через не очень приятный опыт.
«Я летом ездила на Алтай и загорела там. Так мне муж предъявил за то, что я раздевалась перед всеми, и на меня смотрели. И то, что сейчас хочу загореть именно для того, чтобы раздеваться перед „кем-то“», — рассказала омичка в обсуждении темы абьюза.
«Нахожусь в абьюзивных отношениях на протяжении нескольких лет, морально меня просто уничтожили. Нужно было вовремя уйти, но, к сожалению, не всегда получается вовремя осознать серьезность ситуации. Сложность для меня на данный момент заключается в том, что я принимаю антидепрессанты, и плюс в последнее время появились панические атаки и постоянная тревога. И страх внутренний, что я не смогу вырваться из этого болота. Я очень хочу начать новую жизнь, найти способы решить мои проблемы. И в то же время страх, что я никому не буду нужна, учитывая, что я пью препараты. Перечитала множество статей, как выйти из абьюза. Пишут, что нужно просто резко все прекратить, оборвать все связи, но у меня замкнутый круг. Нынешнее моральное состояние мне сейчас это не позволяет, и тону я в этом все больше и больше», — поделилась своим опытом еще одна девушка.
И подобных историй, к сожалению, немало. Комментариев от мужчин почти не нашлось.
Психолог Наталья Целевич назвала главные признаки абьюза:
«Как правило, манера общения формируется еще в семье. Если у родителей приняты такие взаимоотношения, то и ребенок, вырастая, принимает это за норму. Жестокость по отношению к жене может быть свойственна мужчинам, выросшим в семье, в которой насилие было в порядке вещей. То есть даже если мужчина понимает, что это неправильно, он не способен найти другую модель поведения в решении сложных ситуаций», — рассказала психолог.
Кроме того, к причинам абьюза относится низкая самооценка, когда человек не умеет общаться экологично — открыто заявлять о своих потребностях, желаниях, страхах.
«Например, парень боится потерять свою девушку. Вместо того, чтобы разобраться в проблеме, он начинает манипулировать, обесценивать партнершу, говоря неприятное про ее внешность, интеллект или о том, что она якобы никому не нужна. Таким образом человек маскирует неуверенность в себе, пытается создать картину собственного превосходства над кем-то другим», — добавила Целевич.
Такой человек может замаскировать манипуляции под любовь, поэтому их не всегда можно распознать. Главное, на что следует обратить внимание, — эмоциональные качели, которые всегда присутствуют в абьюзе.
«Сначала абьюзер доведет человека, а потом сам будет плакать или имитировать сердечный приступ, чтобы вызвать жалость. В таких отношениях всегда нужно сразу обозначить свои границы. Если со временем ничего не изменится, то лучше сразу прекращать играть в эти деструктивные игры. А измениться сможет лишь тот, кто действительно осознает и признает, что он обижает, унижает и вредит другому», — отметила психолог.
Последствия для всех участников абьюзивных отношений оказываются плохие. Из-за психологического насилия может снизиться самооценка, появиться зависимость от негативных эмоций и психосоматические заболевания. А в случае с физическим абьюзом здоровье жертвы может серьезно ухудшиться. Некоторые жертвы насилия, увы, погибли, не успев выбраться от таких отношений.
Подчеркнем, что речь идет как о женщинах, так и о мужчинах: если женщины чаще становятся жертвами физического или экономического видов насилия, то мужчины могут чаще сталкиваться с насилием в виде психологического.