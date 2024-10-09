«Морально меня уничтожили»: как понять, что живешь с абьюзером

Кроме того, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась о мерах по борьбе с домашним насилием. Она считает, что именно бездействие правоохранительных органов приводит к невозможности найти защиту. Однако и сами жертвы нередко отказываются возбуждать уголовные дела в отношении абьюзеров, забирают заявление и так далее. При этом депутат выразила мнение, что отдельный закон о домашнем насилии будет избыточным.