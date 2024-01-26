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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

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Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня

26 января 2024, 13:56
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи рассказали, как служба отлова животных забирает домашних собак со дворов

Жители села Дружино пожаловались, что на территории частного сектора неизвестные люди без опознавательных знаков отлавливают собак. По словам местных, они открывают калитки и ловят домашних питомцев на глазах их владельцев. Ситуацию также прокомментировала «ВЗТ Сервис». Представители компании объяснили, что иногда во дворы жилых домов забегают бездомные собаки, на котлов которых хозяева участков дают личное соглашение.

«С огромным сачком шастают по дворам». Омичи рассказали о незаконном отлове собак
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Новость №2. После сильнейшего снегопада город снова погряз в пробках

Метель, которая не прекращалась на протяжении всего дня, сильно сказалась на дорожном движении в вечерний час-пик. Километровые заторы образовались не только в центре города, но и там, где пробки скорее редкость, чем норма. Кроме того, ситуацию осложняли и ДТП, сегодня вечером их случилось сразу несколько. Так, среди улиц, на которых движение было затруднено сильнее всего, Пушкина, Гагарина, Фрунзе и Маршала Жукова, на Левом берегу — на улицах 3-й Енисейской и бульваре Архитекторов, в Октябрьском округе — на улице Лизы Чайкиной, Кирова, а также на многих других магистралях города.

Снежный ад. Вечером пятницы после сильной метели Омск сковали 10-балльные пробки
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Новость №3. На омского живодера, который спустил собаку на косулю, завели уголовное дело

Сегодня региональная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который натравил свою собаку на косулю в деревне Александровка Марьяновского района. Установлено, что в начале декабря 2023 года собака загрызла косулю, которая случайно забежала в огород. Кроме того, владелец собаки снимал нападение на видео, а потом добил косулю обухом топора, разделал тушу и приготовил. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Проверял инстинкты. На живодера, спустившего собаку на косулю, завели уголовное дело
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