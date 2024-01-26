Незаконный отлов животных, пробки из-за метели и нападение на собаку. Омск сегодня

Метель, которая не прекращалась на протяжении всего дня, сильно сказалась на дорожном движении в вечерний час-пик. Километровые заторы образовались не только в центре города, но и там, где пробки скорее редкость, чем норма. Кроме того, ситуацию осложняли и ДТП, сегодня вечером их случилось сразу несколько. Так, среди улиц, на которых движение было затруднено сильнее всего, Пушкина, Гагарина, Фрунзе и Маршала Жукова, на Левом берегу — на улицах 3-й Енисейской и бульваре Архитекторов, в Октябрьском округе — на улице Лизы Чайкиной, Кирова, а также на многих других магистралях города.