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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Иллюстрация

Дача с сюрпризом. Омич нашел на садовом участке закопанные человеческие останки

17 июня 2024, 10:57
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич нашел у себя на даче закопанные человеческие останки

Омич приобрел участок и начал приводить землю в порядок, во время выкорчевывания дерева мужчина обнаружил пакет с черепом и другие останки.

Омич обнаружил на своем дачном участке ужасающую находку — мешок с человеческими останками. По предварительным данным, пакет пролежал в земле около 10 лет, найти его удалось во время выкорчевывания дерева.

«Мешок расчехлил, там оказался череп. Потом мы с патрульно-постовой службой копали, там уже и остальные части тела, расчлененные», — рассказал мужчина.

По этому факту проводит проверку следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отмечается, что на черепе есть повреждения, которые могут свидетельствовать о криминальном характере происшествия.

Жителей региона которые знают об обстоятельствах преступления, правоохранители просят позвонить по телефону доверия следственного управления 8 (3812) 395-506.

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