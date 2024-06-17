Дача с сюрпризом. Омич нашел на садовом участке закопанные человеческие останки

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Омич обнаружил на своем дачном участке ужасающую находку — мешок с человеческими останками. По предварительным данным, пакет пролежал в земле около 10 лет, найти его удалось во время выкорчевывания дерева.
«Мешок расчехлил, там оказался череп. Потом мы с патрульно-постовой службой копали, там уже и остальные части тела, расчлененные», — рассказал мужчина.
По этому факту проводит проверку следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Отмечается, что на черепе есть повреждения, которые могут свидетельствовать о криминальном характере происшествия.
Жителей региона которые знают об обстоятельствах преступления, правоохранители просят позвонить по телефону доверия следственного управления 8 (3812) 395-506.