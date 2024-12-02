Омский следком возбудил дело после аварии с пассажирским автобусом и большегрузом

Posted 2 декабря, 12:08
Published 2 декабря, 12:08
Modified 2 декабря, 15:26
Updated 2 декабря, 15:26
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) после ДТП с автобусом и большегрузом.
Предварительно установлено, что днем 29 ноября на автодороге Шербакуль-Новоскатовка водитель пассажирского автобуса столкнулся с КамАЗом. После удара автобус улетел в кювет и перевернулся, то же самое произошло со второй машиной. В результате аварии пострадали восемь человек — водитель большегруза и семь пассажиров автобуса.
Сейчас проверка по факту аварии продолжается, следователи опрашивают свидетелей и пострадавших, проводят необходимые экспертизы и собирают документы для установления всех деталей.