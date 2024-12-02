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Posted 2 декабря, 12:08

Published 2 декабря, 12:08

Modified 2 декабря, 15:26

Updated 2 декабря, 15:26

Омский следком возбудил дело после аварии с пассажирским автобусом и большегрузом

Омский следком возбудил дело после аварии с пассажирским автобусом и большегрузом

2 декабря 2024, 12:08
Фото: Прокуратура Омской области.
В ДТП пострадали восемь человек — водитель КамАЗа и семь пассажиров автобуса.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) после ДТП с автобусом и большегрузом.

Предварительно установлено, что днем 29 ноября на автодороге Шербакуль-Новоскатовка водитель пассажирского автобуса столкнулся с КамАЗом. После удара автобус улетел в кювет и перевернулся, то же самое произошло со второй машиной. В результате аварии пострадали восемь человек — водитель большегруза и семь пассажиров автобуса.

Сейчас проверка по факту аварии продолжается, следователи опрашивают свидетелей и пострадавших, проводят необходимые экспертизы и собирают документы для установления всех деталей.

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