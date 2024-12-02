Омский следком возбудил дело после аварии с пассажирским автобусом и большегрузом

Предварительно установлено, что днем 29 ноября на автодороге Шербакуль-Новоскатовка водитель пассажирского автобуса столкнулся с КамАЗом. После удара автобус улетел в кювет и перевернулся, то же самое произошло со второй машиной. В результате аварии пострадали восемь человек — водитель большегруза и семь пассажиров автобуса.