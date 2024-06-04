Все успел за два месяца. Омич предстанет перед судом за 12 краж и пьяную езду

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Следователь отдела полиции № 5 закончил расследование уголовного дело 44-летнего жителя Ленинского округа, который ранее был неоднократно судим. За два месяца он совершил 12 преступлений, после чего его задержали правоохранители.
Установлено, что с сентября по ноябрь прошлого года мужчина четыре раза тайно похищал чужое имущество. В первый раз он обокрал приятеля в гостинице на улице Машиностроительной, потом — пенсионерку в ее квартире на Сибирском проспекте. Дважды он похищал вещи у знакомой, с которой вместе распивал алкоголь.
Кроме того, обвиняемый украл ноутбук из автошколы на улице Гашека, после чего угнал автомобиль «Дэу Нексия» с территории шиномонтажной мастерской на улице Кирова. Также омич крал деньги с банковских счетов и успевал ездить за рулем в пьяном виде.
Мужчине предъявили обвинение сразу по четырем статям: ст. 158 УК РФ «Кража», ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», ст. 264.3 УК РФ — управление автомобилем лицом, лишенным такого права и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, ст. 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд.