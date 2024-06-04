Все успел за два месяца. Омич предстанет перед судом за 12 краж и пьяную езду

Установлено, что с сентября по ноябрь прошлого года мужчина четыре раза тайно похищал чужое имущество. В первый раз он обокрал приятеля в гостинице на улице Машиностроительной, потом — пенсионерку в ее квартире на Сибирском проспекте. Дважды он похищал вещи у знакомой, с которой вместе распивал алкоголь.