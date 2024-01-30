Наказание за убийство, свадьба без жениха и вопрос проезда. Омск сегодня

В Тарском городском суде вынесли приговор местному жителю, который жестоко расправился со своей женой. После начала поисков женщины виновный уверял всех, что его супруга самостоятельно ушла из дома после ссоры, однако вскоре стало понятно, что именно он причастен к ее пропаже. На диване в доме семьи были обнаружены следы крови, а после еще нескольких улик мужчина сдался и признался в том, что сделал. Оказалось, что он расчленил жену, а потом сжег. За это жуткое преступление ему дали 9 лет лишения свободы.