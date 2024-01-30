Наказание за убийство, свадьба без жениха и вопрос проезда. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Новость №1. В Омской области за зверское убийство жены житель Тары получил девять лет тюрьмы
В Тарском городском суде вынесли приговор местному жителю, который жестоко расправился со своей женой. После начала поисков женщины виновный уверял всех, что его супруга самостоятельно ушла из дома после ссоры, однако вскоре стало понятно, что именно он причастен к ее пропаже. На диване в доме семьи были обнаружены следы крови, а после еще нескольких улик мужчина сдался и признался в том, что сделал. Оказалось, что он расчленил жену, а потом сжег. За это жуткое преступление ему дали 9 лет лишения свободы.
Новость №2. Омичка рассказала, как организовала свадьбу на миллион без жениха
Недавно в Омске случилась необычная свадьба… без жениха. О подробностях мероприятия и о том, как это произошло, рассказала невеста Адина. Жительница Павлоградского района познакомилась с будущим мужем Асланом четыре года назад в соцсети. Через полгода после знакомства он сделал девушке предложение, но свадьба по каким-то причинам откладывалась на протяжении нескольких лет. Назначив пышное торжество на 28 октября 2023 года, пара решила не переносить его ни при каких обстоятельствах, даже самых неожиданных. Подробнее читайте в материале.
Новость №3. Что думают в Омске о запрете наличных в автобусах
Несколькими днями ранее глава омского департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, что у администрации города существуют планы полностью отказаться от использования наличных при оплате проезда в муниципальном транспорте. Эта новация может затронуть очень многих омичей, но, оказалось, что не все к ней готовы. Чтобы узнать разные взгляды на ситуацию, мы поговорили с пассажирами общественного транспорта, перевозчиками и юристом.