Зарплаты фельдшеров, убийство беременной и похититель икон. Омск сегодня

Омские полицейские закончили расследовать дело о девяти кражах, в которых обвиняется 32-летний житель Ленинского округа. Он крал имущество из построек в СНТ «Заря-2», «Заря-3» и «Тепличный-2», а также иконы из павильона на проспекте Космическом. При задержании мужчина признался в преступлении и рассказал, что сдал украденное в комиссионный магазин. На время расследования его отправили в СИЗО.