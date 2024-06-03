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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

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Зарплаты фельдшеров, убийство беременной и похититель икон. Омск сегодня

3 июня 2024, 14:13
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, сколько платят омским фельдшерам

В начале весны медикам повысили ежемесячные социальные выплаты, однако увеличение не затронуло сотрудников скорой помощи. С конца января в Омской области действует приказ о рекомендуемых размерах должностных окладов медработников. Так, например, зарплата младшей сестры составляет 13,7 тыс рублей, а главной — 31,5 тыс рублей. Зарплата врачей и провизоров, согласно рекомендациям профильного министерства, должна быть на уровне от 24,3 до 28,9 тыс рублей. По этой причине в России начался тихий отток фельдшеров скорой помощи в ФАПы и другие учреждения.

Выгорание и безденежье: сколько платят фельдшерам скорой помощи в Омске
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Новость №2. Суд накажет омича, который жестоко расправился с беременной женой

Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела 35-летнего мужчины, который до смерти избил свою 18-летнюю беременную жену после распития алкоголя. После совершения преступления он попытался спрятать тело омички в надворной постройке. Сейчас обвиняемый находится под стражей, уголовное дело скоро направится в суд.

Из-за сломанной колонки. Омич попал под суд за жестокую расправу над беременной женой
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Новость №3. Жителя Омской области осудят за кражу икон и дачных инструментов на крупную сумму

Омские полицейские закончили расследовать дело о девяти кражах, в которых обвиняется 32-летний житель Ленинского округа. Он крал имущество из построек в СНТ «Заря-2», «Заря-3» и «Тепличный-2», а также иконы из павильона на проспекте Космическом. При задержании мужчина признался в преступлении и рассказал, что сдал украденное в комиссионный магазин. На время расследования его отправили в СИЗО.

Украл иконы и обчистил дачников. В Омске накажут мужчину за серию краж на 200 тысяч
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