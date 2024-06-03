Зарплаты фельдшеров, убийство беременной и похититель икон. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Новость №1. Стало известно, сколько платят омским фельдшерам
В начале весны медикам повысили ежемесячные социальные выплаты, однако увеличение не затронуло сотрудников скорой помощи. С конца января в Омской области действует приказ о рекомендуемых размерах должностных окладов медработников. Так, например, зарплата младшей сестры составляет 13,7 тыс рублей, а главной — 31,5 тыс рублей. Зарплата врачей и провизоров, согласно рекомендациям профильного министерства, должна быть на уровне от 24,3 до 28,9 тыс рублей. По этой причине в России начался тихий отток фельдшеров скорой помощи в ФАПы и другие учреждения.
Новость №2. Суд накажет омича, который жестоко расправился с беременной женой
Региональный следственный комитет завершил расследование уголовного дела 35-летнего мужчины, который до смерти избил свою 18-летнюю беременную жену после распития алкоголя. После совершения преступления он попытался спрятать тело омички в надворной постройке. Сейчас обвиняемый находится под стражей, уголовное дело скоро направится в суд.
Новость №3. Жителя Омской области осудят за кражу икон и дачных инструментов на крупную сумму
Омские полицейские закончили расследовать дело о девяти кражах, в которых обвиняется 32-летний житель Ленинского округа. Он крал имущество из построек в СНТ «Заря-2», «Заря-3» и «Тепличный-2», а также иконы из павильона на проспекте Космическом. При задержании мужчина признался в преступлении и рассказал, что сдал украденное в комиссионный магазин. На время расследования его отправили в СИЗО.