В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей

Омский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор. Обухова приговорили к пяти годам в колонии общего режима, а также назначил штраф — 350 тысяч рублей. Кроме того, на 2 года и 6 месяцев обвиняемого лишили права занимать определенные должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил.