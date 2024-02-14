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Published Сегодня, 03:41

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В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей

14 февраля 2024, 03:41
Фото: Город55
иллюстрация
Обвиняемый действовал в составе организованной группы.

В пресс-службе военных судов сообщили, что начальник отдела хранения воинской части Сергей Обухов в составе организованной группы украл авиационные защитные шлемы на общую сумму 7 272 521 руб.

Омский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор. Обухова приговорили к пяти годам в колонии общего режима, а также назначил штраф — 350 тысяч рублей. Кроме того, на 2 года и 6 месяцев обвиняемого лишили права занимать определенные должности на госслужбе. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее за хищение авиационных защитных шлемов и кислородных масок суд назначил 3 года колонии общего режима майору запаса Алексею Иванову. Общая сумма похищенного составила свыше 22 млн рублей.

Военного офицера из Омска приговорили к трем годам за хищение защитных шлемов
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