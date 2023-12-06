Омский СК возбудил уголовное дело после высадки ребенка из маршрутки

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Предварительно установлено, что 4 декабря водитель маршрутки высадил 10-летнюю девочку из транспорта из-за проблем с оплатой проезда. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Следователи выяснили, что перевозчиком является индивидуальный предприниматель, у которого работал водитель маршрутки. Сейчас они оба допрошены, а также изъята необходимая документация и записи с камер видеонаблюдения.
«Следователи просят родителей ребенка позвонить по телефону доверия „Ребенок в опасности!“ с коротким номером 123 или в следственный отдел по телефону 71-60-67 в рабочее время», — обратились к родителям девочки в пресс-службе управления.
Напомним, что дело было возбуждено по поручению главы российского СК Александра Бастрыкина. Он взял ситуацию на контроль и попросил руководителя регионального СК Олега Винникова представить доклад о результатах расследования.