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Омский СК возбудил дело после того, как водитель высадил ребенка на мороз

Омский СК возбудил уголовное дело после высадки ребенка из маршрутки

6 декабря 2023, 14:18
Фото: 1MI

Омский СК возбудил дело после того, как водитель высадил ребенка на мороз

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Предварительно установлено, что 4 декабря водитель маршрутки высадил 10-летнюю девочку из транспорта из-за проблем с оплатой проезда. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следователи выяснили, что перевозчиком является индивидуальный предприниматель, у которого работал водитель маршрутки. Сейчас они оба допрошены, а также изъята необходимая документация и записи с камер видеонаблюдения.

«Следователи просят родителей ребенка позвонить по телефону доверия „Ребенок в опасности!“ с коротким номером 123 или в следственный отдел по телефону 71-60-67 в рабочее время», — обратились к родителям девочки в пресс-службе управления.

Напомним, что дело было возбуждено по поручению главы российского СК Александра Бастрыкина. Он взял ситуацию на контроль и попросил руководителя регионального СК Олега Винникова представить доклад о результатах расследования.

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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Дети#Уголовное дело#Несовершеннолетние дети#Новости#Уголовное#Анастасия Баянова#Уголовные дела
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