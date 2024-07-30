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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

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Отключение телевидения, наказание для экс-депутата и затопление пустыря. Омск сегодня

30 июля 2024, 14:25
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омскую область на время отключат от телевизора и радио — названа дата

На сайте Цифрового эфирного телевидения появился новый график отключения телерадиосигнала в Омской области, перебои затронут множество населенных пунктов, среди них: Тевризский, Тюкалинский, Большереченский, Колосовский, Одесский и Называевский районы.

Без связи с внешним миром. Названа дата отключения телерадиовещания в Омской области
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Новость №2. Омского экс-депутата Петренко на 7 лет отправили в колонию

В Куйбышевском районном суде вынесли приговор экс-депутату Горсовета Дмитрию Петренко. Его признали виновным в распространении в интернете фейков о Вооруженных силах России, за это он получил 7 лет лишения свободы. Кроме того, 4 года бывшему депутату нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Нет в стране. Омского экс-депутата Петренко осудили на 7 лет по делу о фейках
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Новость №3. Пустырь на Левобережье Омска залило фекалиями

Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями, на ситуацию пожаловались местные жители. По их словам, вода из канализации течет с июня, запахи на затопленном участке соответствующие. При этом он уже начал покрываться илом. В пресс-службе омской мэрии сообщили, что вода на пустыре появилась еще до того, как подрядчик реконструкции бульвара Архитекторов приступил к земляным работам. Точные сроки устранения протечки пока неизвестны.

Контракт на один сезон. В омский «Авангард» перешел нападающий Галиев
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