Отключение телевидения, наказание для экс-депутата и затопление пустыря. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Новость №1. Омскую область на время отключат от телевизора и радио — названа дата
На сайте Цифрового эфирного телевидения появился новый график отключения телерадиосигнала в Омской области, перебои затронут множество населенных пунктов, среди них: Тевризский, Тюкалинский, Большереченский, Колосовский, Одесский и Называевский районы.
Новость №2. Омского экс-депутата Петренко на 7 лет отправили в колонию
В Куйбышевском районном суде вынесли приговор экс-депутату Горсовета Дмитрию Петренко. Его признали виновным в распространении в интернете фейков о Вооруженных силах России, за это он получил 7 лет лишения свободы. Кроме того, 4 года бывшему депутату нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.
Новость №3. Пустырь на Левобережье Омска залило фекалиями
Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями, на ситуацию пожаловались местные жители. По их словам, вода из канализации течет с июня, запахи на затопленном участке соответствующие. При этом он уже начал покрываться илом. В пресс-службе омской мэрии сообщили, что вода на пустыре появилась еще до того, как подрядчик реконструкции бульвара Архитекторов приступил к земляным работам. Точные сроки устранения протечки пока неизвестны.