Отключение телевидения, наказание для экс-депутата и затопление пустыря. Омск сегодня

Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями, на ситуацию пожаловались местные жители. По их словам, вода из канализации течет с июня, запахи на затопленном участке соответствующие. При этом он уже начал покрываться илом. В пресс-службе омской мэрии сообщили, что вода на пустыре появилась еще до того, как подрядчик реконструкции бульвара Архитекторов приступил к земляным работам. Точные сроки устранения протечки пока неизвестны.