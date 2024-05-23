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18-летний омич оставил комментарий в соцсети и попал в список экстремистов

23 мая 2024, 13:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич попал в список экстремистов за комментарий в соцсети

На 18-летнего Андрея Жигулева завели уголовное дело за содействие террористической деятельности, сейчас омич находится в СИЗО.

В отношении 18-летнего Андрея Жигулева возбудили уголовное дело за содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Причиной стал оставленный в соцсети комментарий. Кроме того, омича внесли в перечень террористов и экстремистов, эту информацию Городу55 подтвердили в региональном УФСБ.

Напомним, что в феврале суд вынес приговор омичу, который был сторонником украинского националистического объединения «Азов» (признано террористическим в РФ) и пропагандировал своему сокамернику идеологию терроризма.

Омич пропагандировал сокамернику идеологию терроризма и попал под суд
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Уголовное дело#Уголовный кодекс#Экстремизм#Новости#Комментарий#Уголовное#Уголовные дела
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