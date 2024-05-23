18-летний омич оставил комментарий в соцсети и попал в список экстремистов

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В отношении 18-летнего Андрея Жигулева возбудили уголовное дело за содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Причиной стал оставленный в соцсети комментарий. Кроме того, омича внесли в перечень террористов и экстремистов, эту информацию Городу55 подтвердили в региональном УФСБ.
Напомним, что в феврале суд вынес приговор омичу, который был сторонником украинского националистического объединения «Азов» (признано террористическим в РФ) и пропагандировал своему сокамернику идеологию терроризма.