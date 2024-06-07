Склонил самостоятельно. В Омске задержали полицейского за получение крупной взятки

Установлено, что в конце мая этого года старший оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями отделения полиции № 8 склонил подозреваемого в угоне к даче взятки в размере 200 тысяч рублей. Взамен полицейский пообещал не возбуждать уголовное дело.