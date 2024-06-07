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Склонил самостоятельно. В Омске задержали полицейского за получение крупной взятки

7 июня 2024, 14:14
Фото: 1MI
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В Омске задержали полицейского за крупное взяточничество

ФСБ расследует уголовное дело омского полицейского, который склонил к даче взятки подозреваемого.

Региональный следственный комитет на основании материалов УФСБ возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) в отношении омского полицейского.

Установлено, что в конце мая этого года старший оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями отделения полиции № 8 склонил подозреваемого в угоне к даче взятки в размере 200 тысяч рублей. Взамен полицейский пообещал не возбуждать уголовное дело.

Однако сговор раскрыли сотрудники ФСБ, нарушитель был задержан после получения денег. Проверка по делу продолжается.

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