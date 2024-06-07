Склонил самостоятельно. В Омске задержали полицейского за получение крупной взятки

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Региональный следственный комитет на основании материалов УФСБ возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) в отношении омского полицейского.
Установлено, что в конце мая этого года старший оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями отделения полиции № 8 склонил подозреваемого в угоне к даче взятки в размере 200 тысяч рублей. Взамен полицейский пообещал не возбуждать уголовное дело.
Однако сговор раскрыли сотрудники ФСБ, нарушитель был задержан после получения денег. Проверка по делу продолжается.