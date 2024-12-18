В Омске будут судить сотрудника птицефабрики, из-за которого подросток стал инвалидом

По версии следствия, 8 июня прошлого года на работу в ООО «Птицефабрика Любинская» приняли 17-летнего омича. С ним не заключали трудовой договор и не проводили необходимый инструктаж. Из-за этого 26 декабря во время работы обслуживания транспортировочной ленты подросток получил открытую черепно-мозговую травму и травму плеча. Кроме того, ему пришлось ампутировать руку.