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Posted 18 декабря, 11:47

Published 18 декабря, 11:47

Modified 18 декабря, 11:51

Updated 18 декабря, 11:51

В Омске будут судить сотрудника птицефабрики, из-за которого подросток стал инвалидом

В Омске будут судить сотрудника птицефабрики, из-за которого подросток стал инвалидом

18 декабря 2024, 11:47
Фото: 1MI.
Начальник одного из цехов птицефабрики обвиняется в нарушении требований охраны труда.

Прокуратура Любинского района поддержала обвинение по делу начальника цеха местной птицефабрики, он обвиняется в нарушении требований охраны труда, которые причинили тяжкий вред здоровью работника (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

По версии следствия, 8 июня прошлого года на работу в ООО «Птицефабрика Любинская» приняли 17-летнего омича. С ним не заключали трудовой договор и не проводили необходимый инструктаж. Из-за этого 26 декабря во время работы обслуживания транспортировочной ленты подросток получил открытую черепно-мозговую травму и травму плеча. Кроме того, ему пришлось ампутировать руку.

Суд обязал работодателя выплатить пострадавшему 640 тысяч рублей, сейчас следствие продолжается. Начальнику цеха грозит наказание до одного года лишения свободы.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Прокуратура#Уголовное дело#Новости#Птицефабрика#Уголовное#Уголовные дела#Птицефабрики#Птицефабрика Любинская
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