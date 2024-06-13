Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня

Оказалось, что о взяточничестве бывшего министра труда Владимира Куприянова следователи узнали от экс-директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Он рассказал, что дал взятку Куприянову, чтобы тот закрывал глаза на попустительства в работе дома-интерната. Каким именно был размер взятки пока неизвестно, однако есть информация, что чиновник согласился взять не только деньги, но и имущество.