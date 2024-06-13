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Published Сегодня, 14:10

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Запах гари в воздухе, нашествие звезд и подробности дела экс-министра. Омск сегодня

13 июня 2024, 14:10
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи рассказали о запахе гари в разных районах города

Сегодня утром омичи массово жаловались на качество атмосферного воздуха. По словам горожан, запах тухлых яиц, газа и резины появился на Левом берегу, на Старой Московке, в Нефтяниках и других районах города. В региональном министерстве природы местным жителям порекомендовали обращаться с проблемой в центр экомониторинга.

«Газовая камера». Омичи вновь пожаловались на качество воздуха в городе
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Новость №2. Для омичей бесплатно выступят звезды российской эстрады и соцсетей

В течение лета в Омск будут приезжать звезды российской эстрады и соцсетей, все выступления будут бесплатными, их организаторами станет парк «Вокруг света». Так, в июне для омичей выступит MIA BOYKA, в июле — Люся Чеботина и Rasa, а в августе город посетит Анна Семенович, GAYAZOV$ BROTHER$ и NILETTO.

Танцы все лето. В Омске бесплатно выступят звезды российской эстрады и соцсетей
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Новость №3. Стало известно, кто «сдал» правоохранителям экс-министра Куприянова

Оказалось, что о взяточничестве бывшего министра труда Владимира Куприянова следователи узнали от экс-директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Он рассказал, что дал взятку Куприянову, чтобы тот закрывал глаза на попустительства в работе дома-интерната. Каким именно был размер взятки пока неизвестно, однако есть информация, что чиновник согласился взять не только деньги, но и имущество.

Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
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Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
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