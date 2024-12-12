Сегодня в Омске: прибытие нового тренера, задержание министра и километры пробок

Сегодня ночью в аэропорту им. Карбышева встретили нового главного тренера «Авангарда» — канадца Ги Буше. Специалист прибыл в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром и уже успел провести две тренировки с хоккеистами. На пресс-конференции после работы на льду Буше рассказал, как планирует перестраивать игру «ястребов» и почему не сможет присутствовать на первых матчах после перерыва в КХЛ.