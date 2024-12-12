Сегодня в Омске: прибытие нового тренера, задержание министра и километры пробок

Posted 12 декабря, 15:28
Published 12 декабря, 15:28
Modified 12 декабря, 15:32
Updated 12 декабря, 15:32
Новость №1. В Омск прилетел новый главный тренер «Авангарда» Ги Буше
Сегодня ночью в аэропорту им. Карбышева встретили нового главного тренера «Авангарда» — канадца Ги Буше. Специалист прибыл в Омск вместе с помощником Дэйвом Барром и уже успел провести две тренировки с хоккеистами. На пресс-конференции после работы на льду Буше рассказал, как планирует перестраивать игру «ястребов» и почему не сможет присутствовать на первых матчах после перерыва в КХЛ.
Новость №2. В Омске задержали министра Цуканова
Сегодня в Омске задержали министра цифрового развития и связи Дениса Цуканова, чиновника отправили в столицу и уже возбудили уголовное дело. Меру пресечения ему изберут в Басманном районном суде. Подробности дела и причины задержания зампредседателя областного правительства не разглашаются.
Новость №3. Дептранс Омска планирует решить ситуацию с заторами в Нефтяниках
В администрации Омска снова задумались над корректировкой движения у моста им. 60-летия ВЛКСМ. Уже больше недели на участке сохраняются пробки, особенно сильно проблема ощущается в часы-пик. В планах мэрии — установить светофоры на перекрестке проспекта Мира и улицы Заозерной, это должно равномерно распределить потоки транспорта перед въездом на мост.