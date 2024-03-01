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Мясо с антибиотиками, столовая без стульев и наказание за взятку. Омск сегодня

1 марта 2024, 14:14
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Россельхознадзор обнаружил антибиотики в курице от «Омского бекона»

В продукции из куриного мяса, которую производит омский АО «Омской бекон», обнаружили опасные антибиотики. в Россельхознадзоре рассказали, что в 10 пробах из грудки гриль были зафиксированы остатки офлоксацина — препарата, который может вызвать у человека трудноизлечимые инфекционные заболевания.

Страшные «побочки». В курице от «Омского бекона» нашли антибиотики
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Новость №2. Ученики одной из омских школ едят в столовой стоя из-за нехватки стульев

Родители учеников школы №109 пожаловались на организацию питания в учебном заведении. Дело в том, что столовая имеет очень маленький размер, из-за чего в ней не могут разместиться все дети. Некоторым приходится есть стоя. Родители недовольны таким положением дел и требуют изменить ситуацию. Однако в городской администрации попросили лишь отнестись к проблеме с пониманием.

«В столовой не хватает стульев». В одной из омских школ ученики вынуждены есть стоя
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Новость №3. В Омске за взятку будут судить чиновника, строившего Красногорский гидроузел

В Омске будут судить главу производственно-технического отдела «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгения Селезнева. Он подозревается в крупном взяточничестве во время строительства Красногорского гидроузла. По версии следователей, в течение трех лет мужчина получал деньги от директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова. Всего таким образом он «заработал» 1,4 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд, 39-летнему Селезневу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Четко по делу. В Омске будут судить чиновника за взятку на Красногорском гидроузле
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