Мясо с антибиотиками, столовая без стульев и наказание за взятку. Омск сегодня

Родители учеников школы №109 пожаловались на организацию питания в учебном заведении. Дело в том, что столовая имеет очень маленький размер, из-за чего в ней не могут разместиться все дети. Некоторым приходится есть стоя. Родители недовольны таким положением дел и требуют изменить ситуацию. Однако в городской администрации попросили лишь отнестись к проблеме с пониманием.