Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня

Жители Шербакульского района Омской области сообщили об опасной свалке с запредельным содержанием ртути, которая существует уже почти год. О проблеме на своей странице в соцсети рассказал общественный инспектор охраны окружающей среды Росприроднадзора Леонид Гаврильченко. По его словам, никаких мер по ликвидации свалки не принимается даже несмотря на то, что превышение вещества зафиксировано документально.