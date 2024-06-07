Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Updated Сегодня, 14:40
Новость №1. В Омске из-за плохой погоды задержали авиарейсы в Москву, Новосибирск и Норильск
Сегодня утром в международном аэропорту Новосибирска ограничили прием и отправку самолетов из-за плохих погодных условий. В результате более 10 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы в Омске, Барнауле, Красноярске и Новокузнецке. Из-за корректировок изменилось расписание трех рейсов в аэропорту им. Карбышева: авиакомпаний «Смартавиа», «Ютэйр» и «Сибирь».
Новость №2. Жители Омской области пожаловались на опасную свалку с ртутью
Жители Шербакульского района Омской области сообщили об опасной свалке с запредельным содержанием ртути, которая существует уже почти год. О проблеме на своей странице в соцсети рассказал общественный инспектор охраны окружающей среды Росприроднадзора Леонид Гаврильченко. По его словам, никаких мер по ликвидации свалки не принимается даже несмотря на то, что превышение вещества зафиксировано документально.
Новость №3. Экс-министра труда Омской области Куприянова обвиняют во взяточничестве
Стало известно, что экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова обвиняют в получении взятки в крупном размере. В пресс-службе суда раскрыли версию следствия, согласно которой чиновник получил взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомого ему лица.