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Задержка самолетов из-за погоды, свалка ртути и обвинение во взятке. Омск сегодня

7 июня 2024, 14:40
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омске из-за плохой погоды задержали авиарейсы в Москву, Новосибирск и Норильск

Сегодня утром в международном аэропорту Новосибирска ограничили прием и отправку самолетов из-за плохих погодных условий. В результате более 10 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы в Омске, Барнауле, Красноярске и Новокузнецке. Из-за корректировок изменилось расписание трех рейсов в аэропорту им. Карбышева: авиакомпаний «Смартавиа», «Ютэйр» и «Сибирь».

Подвела погода. Утром в Омске задержали рейсы в Новосибирск, Москву и Норильск
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Новость №2. Жители Омской области пожаловались на опасную свалку с ртутью

Жители Шербакульского района Омской области сообщили об опасной свалке с запредельным содержанием ртути, которая существует уже почти год. О проблеме на своей странице в соцсети рассказал общественный инспектор охраны окружающей среды Росприроднадзора Леонид Гаврильченко. По его словам, никаких мер по ликвидации свалки не принимается даже несмотря на то, что превышение вещества зафиксировано документально.

«Превышает норму в 125 раз». В Омской области за год не ликвидировали свалку с ртутью
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Новость №3. Экс-министра труда Омской области Куприянова обвиняют во взяточничестве

Стало известно, что экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова обвиняют в получении взятки в крупном размере. В пресс-службе суда раскрыли версию следствия, согласно которой чиновник получил взятку в виде денег, а также имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство и попустительство по службе ранее знакомого ему лица.

Деньгами и имуществом. Экс-министра труда Омской области обвиняют в получении взятки
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