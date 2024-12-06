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Цены на продукты

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2024
Омичам рассказали, как изменится плата за детский сад со следующего года
6 декабря, 11:02
Будем голодать? Ближайшей осенью в России резко подорожают многие продукты
19 августа, 10:20
Для «самых бедных» россиян ускорилась инфляция
Стало известно, что удержать ключевую ставку на высоком уровне у Центробанка так и не выходит. Уровень инфляции в годовом выражении медленно растет. Подробности — в материале Города55.
28 мая, 20:44
Молоко, мясо и масло. Омичей предупредили о подорожании продуктов
15 марта, 03:53
Дорожают водоросли, лосось, угорь. Как сильно вырастет цена на суши и роллы в Омске
5 марта, 08:44
Недешевая жизнь. В Омскстате заявили о подорожании продуктов и лекарств
16 февраля, 10:30
В Омской области оказался самый дешевый рис в Сибири
В омских магазинах можно приобрести килограмм за 103,6 рубля.
14 февраля, 10:10
Цены на продукты, подробности жуткой истории и новый вид мошенничества. Омск сегодня
1 февраля, 14:29
Помидоры — дешевле, мясо — дороже. За неделю в Омске выросли цены на многие продукты
1 февраля, 03:16
Спасение косуль, растущие цены и новые аварийные дома. Омск сегодня
18 января, 13:51
Дешевле уехать. Перед Новым годом в Омской области сильно подорожали огурцы и яйца
18 января, 06:27
Добрые вести. В Минсельхозе заявили о снижении отпускных цен на куриные яйца в России
11 января, 11:02
2023
Неумолимо растут. В Омской области снова подорожали яйца
22 декабря 2023, 06:34
Праздничный сюрприз. Перед Новым годом во многих регионах России подорожала селедка
20 декабря 2023, 12:15
Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня
15 декабря 2023, 14:37
Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области
15 декабря 2023, 03:04
«Сбой в работе Правительства». Путин заявил, почему в России выросли цены на яйца
Президент пообещал, что ситуация стабилизируется.
14 декабря 2023, 11:30
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Больше всего, конечно же, подорожали яйца для салата, но и не только они.
14 декабря 2023, 06:42
Проблемы с газом на севере области, подорожание яиц и морозы до -28. Омск в субботу
2 декабря 2023, 15:25
Объяснения есть. В омском минсельхозе прокомментировали рост цен на куриные яйца
2 декабря 2023, 07:17

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