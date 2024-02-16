Недешевая жизнь. В Омскстате заявили о подорожании продуктов и лекарств

К слову, подорожали лекарства, на 2,1%. При этом цены на бензин не спадают, а только растут. Так, в январе на 0,4% и 0,5% увеличилась стоимость топлива марки АИ-92 и АИ-95. Однако есть и снижения: газовое моторное стало дешевле на 2% и дизель — на 0,6%, а также уголь — на 0,6%, сжиженный газ — на 14,1%.