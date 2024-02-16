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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

иллюстрация

Недешевая жизнь. В Омскстате заявили о подорожании продуктов и лекарств

16 февраля 2024, 10:30
Фото: Город55
иллюстрация

В Омскстате заявили о подорожании продуктов и лекарств в начале этого года

Многие ждали снижения цен на куриные яйца, но дешевле стали только они и еще пару товаров.

В Омскстате представили данные о том, как изменились цены в январе 2024 года в регионе. По данным аналитиков, они повысились на 1,2%, если сравнивать с январем 2023 года.

Традиционно зимой подорожали фрукты и овощи на 0,3… 32,4%. При этом цены на замороженные овощи и лимоны упали в цене. Увеличилась стоимость соли, подсолнечного и оливкового масла, творога, детских консерв на 0,3… 6,1%. Крупы и бобовые, мясные продукты в консервах, мясо и птица также стали дороже. Кроме того, статистики заметили подорожание черного пакетированного чая, сладостей, молока, сметаны, творога, сыра и других молочных продуктов.

Вместе с тем подешевели злаковые хлопья (-4,8%), майонез (-2,7%), сгущенка (-2,1%), рыбное филе (-2,1%). В январе этого года на 1% снизилась стоимость куриных яиц.

В Омскстате также представили данные об изменении цен на непродовольственном рынке. Так, выросли цены на свежие цветы (+6%), телерадиотовары (+4,8%), чулки и носки (+4,6%), а также на импортные легковушки (+4,3%). Омичи должны были заметить подорожание парфюмерии и косметики (+4,1%), бумаги для письма, черчения и рисования (+3%).

К слову, подорожали лекарства, на 2,1%. При этом цены на бензин не спадают, а только растут. Так, в январе на 0,4% и 0,5% увеличилась стоимость топлива марки АИ-92 и АИ-95. Однако есть и снижения: газовое моторное стало дешевле на 2% и дизель — на 0,6%, а также уголь — на 0,6%, сжиженный газ — на 14,1%.

Стали дороже билеты в кино (+11,1%), правовые услуги (+10,4%) и отдых на Черном море в России (+9,3%), в том числе гостиницы. Кроме того, в начале 2024 года выросли цены на жилищные услуги (на 1,0-6,8%) и потребительские кредиты (на 5,6%).

Если говорить подробнее о топливе, то за один месяц оно стало дороже в среднем на 0,39%. Так поднялись цены на АИ-92, который сейчас стоит 48,17 рублей (+0,41%), на АИ-95 стоимостью 52,39 рублей (+0,51%). Подорожание произошло на 20 и 27 копеек соответственно.

При этом АИ-98 и АИ-100 продают за 67,51 рублей. Газовое моторное топливо, по данным на февраль, стоит 22,85 рублей, дизель — 64,75 рублей.

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#Омск#Омская область#Омскстат#Цены на бензин#Бензин#Новости#Цены на продукты#Алина Ясинская#Куриные яйца
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