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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

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Проблемы с газом на севере области, подорожание яиц и морозы до -28. Омск в субботу

2 декабря 2023, 15:25
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В северных районах ограничат подачу газа из-за морозов

Зима для жителей Тевризского, Знаменского и Тарского районов началась не самым приятным образом. На севере области вновь возникли проблемы с газоснабжением на фоне существенного похолодания. В связи с этим власти региона под контролем прокуратуры решили приостановить поставку газа. Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко рассказал, что перешедшим на альтернативные источники теплоснабжения компенсируют затраты по коммуналке.

В зиму с проблемами. Из-за холодов на севере Омской области ограничат подачу газа
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Новость № 2. Стало известно, из-за чего произошел скачок цен на куриные яйца

Жители Омской области, как и в целом всей России, ощутили рост цен на популярный продукт. С начала 2023 года в регионе стоимость десятка яиц стала дороже на 32,1%. В конце ноября упаковка уже стоила 97 рублей, свидетельствуют данные ресурса IMonitoring. В августе же цена была на уровне 70 рублей. На стоимость куриных яиц повлияли несколько причин, в том числе колебания курса рубля.

Объяснения есть. В омском минсельхозе прокомментировали рост цен на куриные яйца
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Новость № 3. Декабрь в Омской области начнется с сибирских морозов

Синоптики Обь-Иртышского УГМС говорят, что завтра, 3 декабря, в регионе существенно ухудшится погода. Поднимется метель, из-за чего будет плохая видимость на дорогах, заносы, гололедица. Но послабления в начале новой недели ждать от погоды жителям региона не стоит. Уже в понедельник, 4 декабря, температура в Омской области опустится до -28 градусов при прояснении. Омичам следует теплее одеваться и быть внимательными на улице, поскольку сильный ветер с осадками задержатся на несколько дней.

Зима не шутит! По Омской области с метелью ударят сибирские морозы до -28 градусов
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