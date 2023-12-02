Проблемы с газом на севере области, подорожание яиц и морозы до -28. Омск в субботу

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Зима для жителей Тевризского, Знаменского и Тарского районов началась не самым приятным образом. На севере области вновь возникли проблемы с газоснабжением на фоне существенного похолодания. В связи с этим власти региона под контролем прокуратуры решили приостановить поставку газа. Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко рассказал, что перешедшим на альтернативные источники теплоснабжения компенсируют затраты по коммуналке.
Жители Омской области, как и в целом всей России, ощутили рост цен на популярный продукт. С начала 2023 года в регионе стоимость десятка яиц стала дороже на 32,1%. В конце ноября упаковка уже стоила 97 рублей, свидетельствуют данные ресурса IMonitoring. В августе же цена была на уровне 70 рублей. На стоимость куриных яиц повлияли несколько причин, в том числе колебания курса рубля.
Синоптики Обь-Иртышского УГМС говорят, что завтра, 3 декабря, в регионе существенно ухудшится погода. Поднимется метель, из-за чего будет плохая видимость на дорогах, заносы, гололедица. Но послабления в начале новой недели ждать от погоды жителям региона не стоит. Уже в понедельник, 4 декабря, температура в Омской области опустится до -28 градусов при прояснении. Омичам следует теплее одеваться и быть внимательными на улице, поскольку сильный ветер с осадками задержатся на несколько дней.