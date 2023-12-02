Проблемы с газом на севере области, подорожание яиц и морозы до -28. Омск в субботу

Синоптики Обь-Иртышского УГМС говорят, что завтра, 3 декабря, в регионе существенно ухудшится погода. Поднимется метель, из-за чего будет плохая видимость на дорогах, заносы, гололедица. Но послабления в начале новой недели ждать от погоды жителям региона не стоит. Уже в понедельник, 4 декабря, температура в Омской области опустится до -28 градусов при прояснении. Омичам следует теплее одеваться и быть внимательными на улице, поскольку сильный ветер с осадками задержатся на несколько дней.