Дорожают водоросли, лосось, угорь. Как сильно вырастет цена на суши и роллы в Омске

В России готовятся к повышению цен на суши. Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса, некоторые ингредиенты для блюд японской кухни выросли в цене: водоросли нори — на 25%, авокадо — на 9-13%. Город55 выяснил, что будет с рынком суши и роллов в Омске. На этот вопрос нашему изданию ответил основатель доставки готовой еды Good Food Андрей Киселев.