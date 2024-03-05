Дорожают водоросли, лосось, угорь. Как сильно вырастет цена на суши и роллы в Омске

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В России готовятся к повышению цен на суши. Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса, некоторые ингредиенты для блюд японской кухни выросли в цене: водоросли нори — на 25%, авокадо — на 9-13%. Город55 выяснил, что будет с рынком суши и роллов в Омске. На этот вопрос нашему изданию ответил основатель доставки готовой еды Good Food Андрей Киселев.
«Нори подорожал. В декабре у оптовиков стоил 660 рублей за пачку в 100 листов весом 230 граммов, сейчас 820 рублей. Лосось сейчас дорожает. С ним дефицит на рынке. Как говорят, в чилийском лососе что-то нашли, и поставки встали. Когда с лососем проблемы, то о нори уже не сильно переживаешь. Угорь за последние два месяца вырос в цене с 1790 рублей до 1990 рублей за килограмм», — сообщил предприниматель.
Рост цен в любом случае будет, но как изменится стоимость в процентном отношении, сказать трудно, так как ингредиенты все время дорожают.
«Рост цен на суши не успевает за ростом цен на продукты, из которых они готовятся, но растет каждый месяц за ними. Приходится менять меню, мы для себя выбрали более премиальный вид меню. Ставим на новые роллы уже актуальные цены, а на старые позиции по чуть-чуть поднимаем», — добавил Андрей Киселев.
Ранее в Омскстате заявили о подорожании продуктов и лекарств в начале этого года: