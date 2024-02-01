Цены на продукты, подробности жуткой истории и новый вид мошенничества. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Новость №1. В Омске снова выросли цены на многие продукты
С 15 по 22 января цены на многие продукты в Омске выросли. Например, сосиски и сардельки подорожали на 6,16 рублей, а сливочное масло на 5,18 рублей. Но цена на мясо снизилась. Килограмм свинины можно купить в среднем за 309,37 рублей. Хорошая новость для многих — стоимость куриных яиц. Средняя цена за десяток составляет 111,67 рублей.
Новость №2. Установлена личность омички, которая задушила младенца и выкинула в мусорный бак
Личность женщины, которая выбросила свою новорожденную дочь, установлена. Ей оказалась 30-летняя омичка, которая скрывала свою беременность. Она родила в домашних условиях, завернула тело младенца в пакет и вынесла на помойку. Следственный комитет настаивает на том, чтобы женщину заключили под стражу.
Новость №3. Омский министр образования Кротт рассказал о новом виде мошенничества
Министр образования Омской области рассказал, как мошенники действуют от его имени. Злоумышленники рассылают сообщения о проверках, представляясь министром. Для этого мошенники используют разные соцсети и мессенджеры. Иван Кротт предупредил коллег, чтобы сверяли номера с его действующим и были бдительными.