Цены на продукты, подробности жуткой истории и новый вид мошенничества. Омск сегодня

С 15 по 22 января цены на многие продукты в Омске выросли. Например, сосиски и сардельки подорожали на 6,16 рублей, а сливочное масло на 5,18 рублей. Но цена на мясо снизилась. Килограмм свинины можно купить в среднем за 309,37 рублей. Хорошая новость для многих — стоимость куриных яиц. Средняя цена за десяток составляет 111,67 рублей.