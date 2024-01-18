Дешевле уехать. Перед Новым годом в Омской области сильно подорожали огурцы и яйца

В Омскстате представили данные о среднем уровне цен за декабрь 2023 года. По информации ведомства, в преддверии Нового года товары на полках и услуги подорожали где-то на 0,6%. Статистики рассказали, что в целом в 2023 году потребительская инфляция составила 7,2%.