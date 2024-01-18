Дешевле уехать. Перед Новым годом в Омской области сильно подорожали огурцы и яйца

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В Омскстате представили данные о среднем уровне цен за декабрь 2023 года. По информации ведомства, в преддверии Нового года товары на полках и услуги подорожали где-то на 0,6%. Статистики рассказали, что в целом в 2023 году потребительская инфляция составила 7,2%.
На продовольственном рынке заметно выросли цены на свежие огурцы (+ 53,5%) и яйца (+ 14,3%). Подорожали другие овощи — капуста, свекла, морковь, помидоры, картофель, чеснок. Также перед праздником поднялась стоимость винограда, яблок, груш, лимонов и грибов. Стали расти цены на кофе в зернах и молотый (+ 6,3%), творожные сырки (+ 6,1%), мясные и рыбные консервы (+ 3 и + 4,2% соответственно).
Одновременно стали доступнее апельсины (- 10,1%), гречка (- 6,7%), растворимый кофе (- 4,7%), бананы (- 3%), репчатый лук (- 1,7%) и сахар (- 1,4%).
Из непродовольственных товаров выросли в цене некоторые виды электротоваров и бытовых приборов (+ 0,5-4,9%), ювелирные изделия (+ 1,2%) и телерадиотовары (+ 0,9%). При этом снизилась стоимость средств связи (- 3,8%), парфюмерно-косметических товаров (- 0,9-9,8%), канцелярских принадлежностей (- 1,2%), а также новых иномарок (- 0,7%).
Что касается услуг: подешевели в последний месяц года зарубежные туристические путевки. Стал доступнее отдых в Египте (- 21,7%), Турции (- 20,5%), ОАЭ (- 18,2%) и в странах Закавказья (- 16,3%). Кроме того, снизились цены на путешествия в отдельные страны Средней Азии (- 12%).
Перед новогодними праздниками также были дешевле билеты на самолеты эконом-класса (-12,1%). Вместе с тем поездки на поезде возросли в цене. Проезд в купе скорого фирменного поезда подорожал на 12,2%, а в купе скорого нефирменного поезда — на 10,3%.