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иллюстрация

Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей

14 декабря 2023, 06:42
Фото: Город55
иллюстрация

Перед Новым годом цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей

Больше всего, конечно же, подорожали яйца для салата, но и не только они.

Стало известно, сколько в этом году будет стоить приготовление классического салата оливье с колбасой. Аналитики сервиса «Чек Индекс» проанализировали цены на продукты за вторую половину ноября, взяв за основу блюдо на четырех человек.

Итак, стоимость этого блюда в преддверии Нового года составила 523 рубля. Это на 37 рублей больше, чем в прошлом году. «Индекс» оливье таким образом увеличился на 8%.

Подорожали в сравнении с прошлым годом ингредиенты:

  • Вареная колбаса (300 грамм) — на 7% дороже, 112 рублей;
  • Зеленый горошек (400 грамм) — на 4% дороже, 85 рублей;
  • Картофель (500 грамм) — на 3% дороже, 51 рублей;
  • Морковь (200 грамм) — на 18% дороже, 9 рублей;
  • Куриные яйца (5 штук) — на 25% дороже, 91 рубль;
  • Лук репчатый (100 грамм) — на 3% дороже, 10 рублей;
  • Маринованные огурцы (400 грамм) — на 5% дороже, 83 рубля;
  • Майонез (200 грамм) — на 3% дороже, 53 рубля;
  • Укроп/петрушка (30 грамм) — на 11% дороже, 31 рубль.

В конце ноября наблюдался существенный рост цен на яйца, морковь и зелень. При этом на 3% подешевел майонез.

По данным сервиса iMonitoring, в ноябре при сравнении аналогичного периода прошлого года вареная колбаса первого сорта в Омске подорожала на 10,8%. Цена 1 килограмма составила 476,03 рублей.

Морковь выросла в цене на 24,3% и составила 24,43 рубля. По данным на 4 декабря, куриные яйца в количестве десять штук обходятся омичам в 103,04 рубля (+40,4%).

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