Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Стало известно, сколько в этом году будет стоить приготовление классического салата оливье с колбасой. Аналитики сервиса «Чек Индекс» проанализировали цены на продукты за вторую половину ноября, взяв за основу блюдо на четырех человек.
Итак, стоимость этого блюда в преддверии Нового года составила 523 рубля. Это на 37 рублей больше, чем в прошлом году. «Индекс» оливье таким образом увеличился на 8%.
Подорожали в сравнении с прошлым годом ингредиенты:
В конце ноября наблюдался существенный рост цен на яйца, морковь и зелень. При этом на 3% подешевел майонез.
По данным сервиса iMonitoring, в ноябре при сравнении аналогичного периода прошлого года вареная колбаса первого сорта в Омске подорожала на 10,8%. Цена 1 килограмма составила 476,03 рублей.
Морковь выросла в цене на 24,3% и составила 24,43 рубля. По данным на 4 декабря, куриные яйца в количестве десять штук обходятся омичам в 103,04 рубля (+40,4%).