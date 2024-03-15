Молоко, мясо и масло. Омичей предупредили о подорожании продуктов

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Согласно данным Омскстата, в феврале в регионе наблюдался небольшой рост цен на продукты по сравнению с январем (0,9%). Так, цены на продовольственные товары в среднем выросли на 0,7%. Максимальный рост цен был зафиксирован на мясо говядины и свинины, сливочное масло и стерилизованное молоко (2,5-3,2% жирности).
Также выросли цены у следующих продуктов:
При этом куриные яйца упали в цене до 111 рублей за десяток, подсолнечное масло — до 129 рублей за литр, а сахар — до 69 рублей за килограмм. Вдобавок подешевели лимоны и апельсины.
Напомним, что в марте взлетели цены на роллы и суши. Цены на некоторые японские продукты значительно выросли. Водоросли нори подорожали на 25%, авокадо — на 9-13%. Также отмечается рост цен на лосось из-за его дефицита на рынке. Есть проблемы с поставками чилийского лосося. В то же время, цена на угря за последние два месяца выросла с 1790 до 1990 рублей за килограмм.