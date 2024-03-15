Молоко, мясо и масло. Омичей предупредили о подорожании продуктов

Напомним, что в марте взлетели цены на роллы и суши. Цены на некоторые японские продукты значительно выросли. Водоросли нори подорожали на 25%, авокадо — на 9-13%. Также отмечается рост цен на лосось из-за его дефицита на рынке. Есть проблемы с поставками чилийского лосося. В то же время, цена на угря за последние два месяца выросла с 1790 до 1990 рублей за килограмм.