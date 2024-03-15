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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

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Молоко, мясо и масло. Омичей предупредили о подорожании продуктов

15 марта 2024, 03:53
Фото: Город55
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В феврале в Омской области зафиксировали рост цен на мясо, молоко и масло

При этом стоимость куриных яиц, подсолнечного масла и сахара, наоборот, снизилась.

Согласно данным Омскстата, в феврале в регионе наблюдался небольшой рост цен на продукты по сравнению с январем (0,9%). Так, цены на продовольственные товары в среднем выросли на 0,7%. Максимальный рост цен был зафиксирован на мясо говядины и свинины, сливочное масло и стерилизованное молоко (2,5-3,2% жирности).

Фото: Омскстат

Также выросли цены у следующих продуктов:

  • виноград — 16,3%;
  • свекла — 8,1%;
  • свежие помидоры — 7,7%;
  • яблоки — 4,8%;
  • морковь — 4,4%;
  • свежая белокочанная капуста — 4,3%;
  • бананы — 4,1%.
Фото: Омскстат

При этом куриные яйца упали в цене до 111 рублей за десяток, подсолнечное масло — до 129 рублей за литр, а сахар — до 69 рублей за килограмм. Вдобавок подешевели лимоны и апельсины.

Напомним, что в марте взлетели цены на роллы и суши. Цены на некоторые японские продукты значительно выросли. Водоросли нори подорожали на 25%, авокадо — на 9-13%. Также отмечается рост цен на лосось из-за его дефицита на рынке. Есть проблемы с поставками чилийского лосося. В то же время, цена на угря за последние два месяца выросла с 1790 до 1990 рублей за килограмм.

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