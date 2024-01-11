Добрые вести. В Минсельхозе заявили о снижении отпускных цен на куриные яйца в России

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Стало известно о снижении отпускных цен на куриные яйца в России. Продукт первой категории снизился на 2,5%, второй — на 4,2%. В скором времени должны измениться ценники и в торговых сетях.
Этого ожидают в Министерстве сельского хозяйства РФ. Об этом представителям СМИ рассказал заместитель главы ведомства Максим Титов. Работники отрасли подтверждают, что стоимость куриных яиц должна снизиться.
«Как и ожидалось, после окончания периода повышенного предновогоднего спроса цены на куриное яйцо стабилизировались и уже пошли вниз в оптовом сегменте», — цитирует «Российская газета» гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова.
По его словам, яйца дорожают не только в преддверии Пасхи, но и перед Новым годом, так что рост цен, можно сказать, был предсказуемым явлением на рынке. Как считает Лахтюхов, продукт стал резко дорожать в 2023 году на фоне роста платежеспособного спроса и увеличения затрат в бизнесе. К этому относится повышение зарплат, транспортных расходов и другое. По мнению эксперта, в наступившем году будет увеличено производство яиц.
К слову, об этом. В период с января по ноябрь 2023 года куры несли намного меньше яиц, чем в 2022 году. Снижение случилось на 91,7%. По подсчетам аналитиков Омскстата, это стало одной из главных причин «взлета» цен на яйца.