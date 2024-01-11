Добрые вести. В Минсельхозе заявили о снижении отпускных цен на куриные яйца в России

По его словам, яйца дорожают не только в преддверии Пасхи, но и перед Новым годом, так что рост цен, можно сказать, был предсказуемым явлением на рынке. Как считает Лахтюхов, продукт стал резко дорожать в 2023 году на фоне роста платежеспособного спроса и увеличения затрат в бизнесе. К этому относится повышение зарплат, транспортных расходов и другое. По мнению эксперта, в наступившем году будет увеличено производство яиц.