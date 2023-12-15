Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области

Рост цен на этот продукт продолжает шокировать россиян и в декабре. Без него не обойтись в обычные дни, а в праздник тем более. Речь идет про куриные яйца. По информации «Эвотора», 11 декабря на омских прилавках десяток можно было найти за 106 рублей. Один из лидеров в салатном списке — крабовый. Собственно, для его основы и берут куриные яйца в новогоднюю ночь. И, конечно, базовый ингредиент этого блюда — крабовые палочки. Упаковку весом в 200 грамм продают омичам в среднем за 68 рублей.