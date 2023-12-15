Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
В преддверии Нового года аналитики IT-компании «Эвотор» провели исследование на продовольственном рынке Омской области. Жители региона, как и всей страны, начинают закупаться к празднику, но кто-то наверняка еще не начал этого делать. В данном материале Город55 расскажет об актуальных ценах на продукты, которые чаще всего берут к 31 декабря.
Статистики подсчитали, что в среднем на сборку праздничного стола для встречи 2024 года жителям Омской области понадобится 4 507 рублей. Накануне 2023 года омичи не так много затрачивались на продукты к празднику. Тогда гастрономическая подготовка к Новому году обходилась на 14% дешевле. Далее представлена «праздничная» провизия, на основе которой аналитики рассчитали средний чек продуктовой корзины к торжеству.
По информации на 11 декабря, в этом году средняя цена килограмма мандаринов в несетевой рознице составила 192 рубля, бананов — 181 рублей, яблок — 129 рублей. Картофель для приготовления различных блюд, в том числе популярного оливье, стоит 28 рублей за 1,5 килограмма.
Стоимость свеклы весом 500 грамм равняется 16 рублям, маринованных огурцов в 300 грамм — 130 рублей. Также часто встречающийся ингредиент в новогодних салатах — горошек. Банка объемом 400 грамм стоит в Омской области, по данным сервиса, 76 рублей.
Многие на Новый год готовят в самых разных вариациях рыбу. Например, одно из блюд-завсегдатаев на столе россиян — сельдь под шубой. Пресервы весом 300 грамм для этого салата будут стоить в этом году в среднем 151 рубль. В качестве основы для закусок популярны шпроты. Цена 160-граммовой баночки к празднику составляет примерно 105 рублей.
Само собой, на Новый год большинство предпочитает делать горячие блюда из мяса: запекать, тушить, варить. И этот небольшой абзац посвящен им — истинным мясоедам. В преддверии 31 декабря килограмм свиных ножек стоит 76 рублей, полкилограмма куриного филе — 230 рублей. К слову, для разнообразия часто на новогодний стол берут колбасу. Например, 200 грамм сырокопченой обойдется омичам в 191 рубль.
Рост цен на этот продукт продолжает шокировать россиян и в декабре. Без него не обойтись в обычные дни, а в праздник тем более. Речь идет про куриные яйца. По информации «Эвотора», 11 декабря на омских прилавках десяток можно было найти за 106 рублей. Один из лидеров в салатном списке — крабовый. Собственно, для его основы и берут куриные яйца в новогоднюю ночь. И, конечно, базовый ингредиент этого блюда — крабовые палочки. Упаковку весом в 200 грамм продают омичам в среднем за 68 рублей.
Компанию колбасе и шпротам под Новый год составляет обычно сыр. Эту кисломолочную закуску ближе к середине декабря можно приобрести за 155 рублей. Средняя стоимость батона — 44 рубля. Еще один вариант основы для бутербродов — ржаной хлеб. Буханка стоит 49 рублей.
Пожалуй, ни один праздничный стол не обходится без сладостей. По подсчетам аналитиков, средняя стоимость мешочка конфет весом в 500 грамм составила 237 рублей в середине декабря. Килограмм торта при этом будет стоить 705 рублей.
Аналитики также в расходы включили цену напитков. Литр шампанского/игристого вина стоит 501 рубль, водку (0,7-0,75 литра) можно взять за 470 рублей, а красное вино (0,7-0,75 литра) продают за 339 рублей. Средняя цена газированных напитков за литр составляет 87 рублей.
При этом за год в Омске заметно подорожали бананы (+47%), куриное филе (+41%), свекла (+36%), яблоки (+29%). Согласно данным «Эвотор», куриные яйца выросли в цене за 12 месяцев на 35%. Ранее данные о потребительском рынке Омской области за ноябрь обнародовали в Омскстате. По информации территориального органа, десяток яиц за последний месяц осени подорожал на 12,6%.
В региональном минсельхозе сообщали причины значительного роста цен на этот продукт. Также объяснение дал президент России Владимир Путин на вчерашней прямой линии, посвященной итогам уходящего года.
К слову, в преддверии декабря аналитики сервиса «Чек Индекс» рассчитали, сколько будет стоить приготовление классического оливье на четверых человек. Если учитывать данные второй половины ноября, то популярнейший новогодний салат обойдется российским домочадцам в 523 рубля. Блюдо за год, как сообщают статистики, подорожало на 37 рублей. Таким образом «индекс» оливье увеличился на 8%.