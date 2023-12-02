Объяснения есть. В омском минсельхозе прокомментировали рост цен на куриные яйца

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
С приходом осени в Омской области начали подниматься цены на куриные яйца. По данным ресурса IMonitoring от Минфин РФ, десяток в конце ноября стоит 96,91 рублей. В августе, как свидетельствуют данные аналитиков Омскстата, цена была на уровне 70,45 рублей. В октябре она равнялась уже 88,16 рублей. В общем с начала года яйца подорожали на 32,1% в регионе.
Собственно, этот продукт вырос в цене везде по России. Как пишет NGS55.RU со ссылкой на областной минсельхоз, на стоимость яиц повлияли несколько факторов. В этом числе подорожание горюче-смазочных материалов, индексация зарплаты персонала, рост цен на молодых птиц и инкубационное яйцо.
Также осенью увеличился спрос на яйца, отметили специалисты профильного министерства. Кроме того, на их стоимость влияет колебание курса рубля. Из него повышаются цены на зарубежные компоненты кормов, ветеринарные препараты и оборудование.