Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

иллюстрация

Объяснения есть. В омском минсельхозе прокомментировали рост цен на куриные яйца

2 декабря 2023, 07:17
Фото: Город55
иллюстрация

В омском минсельхозе объяснили стремительный рост цен на куриные яйца

По словам представителей профильного министерства, на повышение стоимости повлияли пять факторов.

С приходом осени в Омской области начали подниматься цены на куриные яйца. По данным ресурса IMonitoring от Минфин РФ, десяток в конце ноября стоит 96,91 рублей. В августе, как свидетельствуют данные аналитиков Омскстата, цена была на уровне 70,45 рублей. В октябре она равнялась уже 88,16 рублей. В общем с начала года яйца подорожали на 32,1% в регионе.

Собственно, этот продукт вырос в цене везде по России. Как пишет NGS55.RU со ссылкой на областной минсельхоз, на стоимость яиц повлияли несколько факторов. В этом числе подорожание горюче-смазочных материалов, индексация зарплаты персонала, рост цен на молодых птиц и инкубационное яйцо.

Также осенью увеличился спрос на яйца, отметили специалисты профильного министерства. Кроме того, на их стоимость влияет колебание курса рубля. Из него повышаются цены на зарубежные компоненты кормов, ветеринарные препараты и оборудование.

Причины роста цен на яйца в России
Узнать подробнее
Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Цены#Рост цен#Новости#Цены на продукты#Минсельхоз#Яйца#Алина Ясинская
Подпишитесь
Зажаты в угол. Омский этно-парк выселяют с «Зеленого острова» из-за проекта Закриева
Вчера, 13:02
Важно. В зиму с проблемами. Из-за холодов на севере Омской области ограничат подачу газа
Сегодня, 06:01
Проект одобрен. Возле СНТ в Ленинском округе Омска построят еще одну пятиэтажку
Сегодня, 04:50
Завалит снегом. В Гидрометцентре РФ рассказали, какой погоды ждать омичам в декабре
Вчера, 07:47
Помогли местные жители. Появились подробности спасения собаки в Омске
Вчера, 07:13