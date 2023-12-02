Объяснения есть. В омском минсельхозе прокомментировали рост цен на куриные яйца

С приходом осени в Омской области начали подниматься цены на куриные яйца. По данным ресурса IMonitoring от Минфин РФ, десяток в конце ноября стоит 96,91 рублей. В августе, как свидетельствуют данные аналитиков Омскстата, цена была на уровне 70,45 рублей. В октябре она равнялась уже 88,16 рублей. В общем с начала года яйца подорожали на 32,1% в регионе.