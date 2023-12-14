«Сбой в работе Правительства». Путин заявил, почему в России выросли цены на яйца

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Президент Владимир Путин рассказал, почему в России значительно выросли цены на яйца. Жители страны задали волнующий вопрос главе государства на сегодняшней прямой линии по подведению итогов года.
«Во-первых, спрос [на продукт] увеличился, а объемы производства нет. Во-вторых, вовремя не открыли импорт. С Турции предлагают поставки дополнительные, с Беларуси. Решение об этом принято на днях, велись разговоры с Минсельхозом РФ», — ответил президент.
Путин принес свои сожаления и признал, что рост цен на яйца произошел из-за сбоя в работе Правительства РФ. Он пообещал, что «ситуация без всякого сомнения будет улучшаться».
«Разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал — все отлично», — отметил Путин.
Глава государства также решил поделиться тем, что сам с удовольствием ест яичницу.
«В свое время мог сразу десять штук с утра навернуть», — сказал президент.
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