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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Путин рассказал, почему в России значительно выросли цены на яйца

«Сбой в работе Правительства». Путин заявил, почему в России выросли цены на яйца

14 декабря 2023, 11:30
Фото: прямой эфир «Итоги года с Владимиром Путиным»

Путин рассказал, почему в России значительно выросли цены на яйца

Президент пообещал, что ситуация стабилизируется.

Президент Владимир Путин рассказал, почему в России значительно выросли цены на яйца. Жители страны задали волнующий вопрос главе государства на сегодняшней прямой линии по подведению итогов года.

«Во-первых, спрос [на продукт] увеличился, а объемы производства нет. Во-вторых, вовремя не открыли импорт. С Турции предлагают поставки дополнительные, с Беларуси. Решение об этом принято на днях, велись разговоры с Минсельхозом РФ», — ответил президент.

Путин принес свои сожаления и признал, что рост цен на яйца произошел из-за сбоя в работе Правительства РФ. Он пообещал, что «ситуация без всякого сомнения будет улучшаться».

«Разговаривал с министром сельского хозяйства, спросил, что у него с яйцами? Он сказал — все отлично», — отметил Путин.

Глава государства также решил поделиться тем, что сам с удовольствием ест яичницу.

«В свое время мог сразу десять штук с утра навернуть», — сказал президент.

Все новости с прямой линии с Владимиром Путиным — в нашей трансляции.

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#Общество#Экономика#Омская область#Владимир Путин#Россия#Цены#Новости#Цены на продукты#Яйца#Алина Ясинская#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря
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