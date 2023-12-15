Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня

Сегодня жителям региона рассказали, что в Омской области не будут организовывать фейерверки в честь Нового года. Об этом на оперативном совещании с подчиненными поговорил губернатор Виталий Хоценко. Он обратился к глава муниципальных образований и рекомендовал не запускать новогодние салюты, отметив, что сейчас не время для этого. Впрочем, к 31 декабря в Омске и так не проводили фейерверки за счет бюджета.