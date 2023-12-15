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Published Сегодня, 14:37

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Иллюстраиця

Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня

15 декабря 2023, 14:37
Фото: Город55
Иллюстраиця
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Стало известно, насколько реальные зарплаты омских учителей отличаются от статистики

Город55 выяснил, насколько реально омскому учителю добраться до среднестатистического уровня заработка и побеседовал с представителями профессии, чтобы понять ситуацию изнутри. Сейчас, согласно документам, педагоги в районах в среднем получают в месяц 44 165 рублей, в городе — 39 457 рублей, но так ли это на самом деле? Читайте в нашем материале.

Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
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Новость №2. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области

Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол в этом году. Так, в среднем на сборку праздничного меню для встречи 2024 года жителям Омской области понадобится 4 507 рублей. В статье мы рассказали, сколько придется потратить на набор продуктов для любимых блюд, а также посчитали, насколько изменились цены на привычные покупателям товары.

Готовьте кошелек. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области
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Новость №3. В Омской области отказались от идеи запускать салют в честь Нового года

Сегодня жителям региона рассказали, что в Омской области не будут организовывать фейерверки в честь Нового года. Об этом на оперативном совещании с подчиненными поговорил губернатор Виталий Хоценко. Он обратился к глава муниципальных образований и рекомендовал не запускать новогодние салюты, отметив, что сейчас не время для этого. Впрочем, к 31 декабря в Омске и так не проводили фейерверки за счет бюджета.

«Сейчас не время!». В Омской области отказались запускать салют в Новый год
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Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
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