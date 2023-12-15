Реальные зарплаты, новогодний стол и праздник без салюта. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Новость №1. Стало известно, насколько реальные зарплаты омских учителей отличаются от статистики
Город55 выяснил, насколько реально омскому учителю добраться до среднестатистического уровня заработка и побеседовал с представителями профессии, чтобы понять ситуацию изнутри. Сейчас, согласно документам, педагоги в районах в среднем получают в месяц 44 165 рублей, в городе — 39 457 рублей, но так ли это на самом деле? Читайте в нашем материале.
Новость №2. Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Омской области
Стало известно, во сколько обойдется новогодний стол в этом году. Так, в среднем на сборку праздничного меню для встречи 2024 года жителям Омской области понадобится 4 507 рублей. В статье мы рассказали, сколько придется потратить на набор продуктов для любимых блюд, а также посчитали, насколько изменились цены на привычные покупателям товары.
Новость №3. В Омской области отказались от идеи запускать салют в честь Нового года
Сегодня жителям региона рассказали, что в Омской области не будут организовывать фейерверки в честь Нового года. Об этом на оперативном совещании с подчиненными поговорил губернатор Виталий Хоценко. Он обратился к глава муниципальных образований и рекомендовал не запускать новогодние салюты, отметив, что сейчас не время для этого. Впрочем, к 31 декабря в Омске и так не проводили фейерверки за счет бюджета.