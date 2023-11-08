Падение из окна, поезд Деда Мороза и дорожающие продукты. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Новость №1. В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки и остался жив
Сегодня в СУ СК РФ по Омской области сообщили, что в областном центре из девятиэтажного дома выпал ребенок. По предварительной версии, десятилетний мальчик упал с окна последнего этажа дома по улице Краснознаменная. Соседи видели ребенка на подоконнике, предупреждали об опасности, но не смогли предотвратить происшествие. С тяжкими травмами мальчика госпитализировали. Детали и причины инцидента станут известны позднее.
Новость №2. В Омск 1 декабря приедет праздничный поезд с Дедом Морозом и Снегурочкой
На сайте Российских железных дорог опубликовали график движения поезда Деда Мороза. Праздничный состав приедет в Омск 1 декабря. В вагонах омичей будут ждать игры и кукольные спектакли, а на вокзале, за 20 минут до прибытия поезда, начнется сказочная программа. Поезд приедет в Омск в 8 часов утра и пробудет до 14 часов. Самый дешевый билет на посещение передвижной резиденции или спектакля стоит 1950 рублей, в стоимость входит подарок.
Новость №3. Аналитики рассказали, какие продукты подорожали в Омской области
Стало известно, какие продукты в Омской области подорожали в последнее время, статистику опубликовали в министерстве финансов России iMonitoring. Так, в последнюю неделю октября курица подорожала на 2,9 рубля и стала стоить 229,11 рублей за килограмм. Сосиски выросли в цене на 2,56 рубля, колбаса вареная на 7,42 рублей, масло сливочное на 3,73 рубля, сметана на 3,93 рубля, яйца на 1,54 рубль. Отметим, что незначительно снизились цены на говядину, свинину, молоко, замороженную рыбу, жирный творог, сахар-песок.