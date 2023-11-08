Падение из окна, поезд Деда Мороза и дорожающие продукты. Омск сегодня

Стало известно, какие продукты в Омской области подорожали в последнее время, статистику опубликовали в министерстве финансов России iMonitoring. Так, в последнюю неделю октября курица подорожала на 2,9 рубля и стала стоить 229,11 рублей за килограмм. Сосиски выросли в цене на 2,56 рубля, колбаса вареная на 7,42 рублей, масло сливочное на 3,73 рубля, сметана на 3,93 рубля, яйца на 1,54 рубль. Отметим, что незначительно снизились цены на говядину, свинину, молоко, замороженную рыбу, жирный творог, сахар-песок.