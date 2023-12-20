Праздничный сюрприз. Перед Новым годом во многих регионах России подорожала селедка

Кроме того, уменьшился и собственный вылов. Так, например, на Дальнем Востоке он упал на 16% с начала года, то есть до 370 тысяч тонн. Однако за 11 месяцев 2023 года было импортировано 26 тысяч тонн атлантической сельди, а это всего на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.