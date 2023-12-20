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Праздничный сюрприз. Перед Новым годом во многих регионах России подорожала селедка

20 декабря 2023, 12:15
Фото: Midjourney
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В преддверии Нового года во многих регионах России подорожала селедка

Цены на селедку выросли вслед за ценами на яйца, поставщики объясняют подорожание снижением доли импорта на рынке.

Кроме того, уменьшился и собственный вылов. Так, например, на Дальнем Востоке он упал на 16% с начала года, то есть до 370 тысяч тонн. Однако за 11 месяцев 2023 года было импортировано 26 тысяч тонн атлантической сельди, а это всего на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев отметил, что тихоокеанская сельдь составляет основу вылова сельди в России, она дешевле атлантической. По мнению Зверева, атлантическую сельдь можно заменить олюторской, которая добывается на Дальнем Востоке, но есть одно «но»: доставка рыбы оттуда длительная и дорогая, соответственно, и итоговая стоимость рыбы также бы возросла.

«В оптовом звене сельдь тихоокеанская подорожала к началу декабря в 2,1 раза за год на Дальнем Востоке, до 110 рублей за килограмм, в Москве — на 24%, до 105 рублей за килограмм. Сельдь атлантическая подорожала в столице — на 6-10%, в среднем до 115 рублей за килограмм», — рассказали «Новым Известиям» в Рыбном союзе.

Доступность тихоокеанской сельди, по мнению производителей, может повысить субсидирование перевозок рыбы по железной дороге. Интересно, что такие предложения уже рассматриваются в правительстве.

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#Омск#Омская область#Продукты питания#Пищевые продукты#Продукты#Новости#Цены на продукты#Рыба#Подорожание#Анастасия Баянова#Продуктовая корзина#Продуктовые наборы
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