В Омской области оказался самый дешевый рис в Сибири

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Стоимость риса в разных регионах Сибирского Федерального округа сопоставили аналитики «ФедералПресс». Оказалось, что в Омской области его можно приобрести дешевле всего.
Так, жителю региона за килограмм риса придется заплатить в среднем 103,6 рубля. В то время как в Республике Алтай, например, цена за такое же количество продукта составляет 148,6 рублей. На вершине списка также оказались Красноярский край и Республика Тыва, где стоимость риса равна 142,3 и 139,2 рублям соответственно.
Отмечается, что цены на эту зерновую культуру за год стали значительно выше. В Омской области процент прироста составил 13,5.