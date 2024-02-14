В Омской области оказался самый дешевый рис в Сибири

Так, жителю региона за килограмм риса придется заплатить в среднем 103,6 рубля. В то время как в Республике Алтай, например, цена за такое же количество продукта составляет 148,6 рублей. На вершине списка также оказались Красноярский край и Республика Тыва, где стоимость риса равна 142,3 и 139,2 рублям соответственно.