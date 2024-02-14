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В Омской области зафиксировали самую низкую стоимость риса в Сибири

В Омской области оказался самый дешевый рис в Сибири

14 февраля 2024, 10:10
Фото: 1MI

В Омской области зафиксировали самую низкую стоимость риса в Сибири

В омских магазинах можно приобрести килограмм за 103,6 рубля.

Стоимость риса в разных регионах Сибирского Федерального округа сопоставили аналитики «ФедералПресс». Оказалось, что в Омской области его можно приобрести дешевле всего.

Так, жителю региона за килограмм риса придется заплатить в среднем 103,6 рубля. В то время как в Республике Алтай, например, цена за такое же количество продукта составляет 148,6 рублей. На вершине списка также оказались Красноярский край и Республика Тыва, где стоимость риса равна 142,3 и 139,2 рублям соответственно.

Отмечается, что цены на эту зерновую культуру за год стали значительно выше. В Омской области процент прироста составил 13,5.

Помидоры — дешевле, мясо — дороже. За неделю в Омске выросли цены на многие продукты
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#Омск#Омская область#Продукты питания#Пищевые продукты#Продукты#Новости#Цены на продукты#Анастасия Баянова#Рис
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