Для «самых бедных» россиян ускорилась инфляция

Posted Сегодня, 20:44
Published Сегодня, 20:44
Modified Сегодня, 20:46
Updated Сегодня, 20:46
В свежем обзоре Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) указывается, что показатель инфляции с 7,5% «дополз» до 8,1% (данные на ноябрь 2023 года и май 2024 года).
«Отмечен выход еженедельной инфляции уже в течение двух недель мая на уровень выше среднемноголетнего», — отмечают аналитики.
При этом реальный размер пенсий с 2023 года не успевает за ростом цен. Это с учетом даже индексации на 7,5%.
«Косвенный социальный эффект от структурного компонента инфляции („инфляции для бедных“) по состоянию на апрель остается негативным: из-за опережающего роста цен на продовольствие удорожание потребительской „корзины бедных“ уже с августа прошлого года происходит заметно быстрее, чем рост потребительских цен „в среднем“», — добавляют в ЦМАКП.
Уточним, что «корзина бедных» состоит из минимального набора продуктов, лекарства, услуги ЖКХ и проезд в транспорте.
К слову, инфляция у каждой группы населения очень сильно отличается. Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака объясняет, что речь идет именно об индексе потребительских цен на то, что потребляют самые бедные слои населения. Эта инфляция не ниже, а, скорее всего, несколько выше, чем общая потребительская корзина.
Есть вероятность, что во втором полугодии разрыв инфляции между бедными и прочими слоями населения немного сгладится. Такое мнение у доцента кафедры Корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Борисовой.
«Новые Известия» со ссылкой на академика РАН Абела Аганбегяна пишут, что инфляция в России в этом году не опустится ниже 7%.