Для «самых бедных» россиян ускорилась инфляция

К слову, инфляция у каждой группы населения очень сильно отличается. Кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака объясняет, что речь идет именно об индексе потребительских цен на то, что потребляют самые бедные слои населения. Эта инфляция не ниже, а, скорее всего, несколько выше, чем общая потребительская корзина.