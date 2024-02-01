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В Омске снова выросли цены на многие продукты

Помидоры — дешевле, мясо — дороже. За неделю в Омске выросли цены на многие продукты

1 февраля 2024, 03:16
Фото: 1MI

В Омске снова выросли цены на многие продукты

Согласно обновленным данным Омскстата, за неделю с 15 по 22 января в Омске подорожали многие продукты питания.

На некоторых товарах повышение цен сказывается незначительно, однако есть и те, стоимость которых ощутимо выросла. Например, согласно статистике Омскстата, за неделю с 15 по 22 января подорожали сосиски и сардельки (+6,16 руб.), сливочное масло (+5,18 руб.) и творог (+4,77 руб.).

В это же время снизились цены на мясо: килограмм свинины можно приобрести в среднем за 309,37 рублей, неделю назад он стоил 317,29 рублей. Говядина же, наоборот, выросла в цене (+2,07 руб.), такая же ситуация с курицей (+1,03 руб.) и бараниной (+3,93 руб.).

Дешевле стали куриные яйца, средняя цена за десяток составляет 111,67 рублей, что на 2,65 меньше, чем неделю назад. Также упали цены на некоторые овощи: килограмм огурцов в среднем обойдется в 262,87 рубля вместо 266,66, а помидоров — в 244,64 вместо 261,58.

Дождались. В России начали снижаться цены на яйца и куриное мясо
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