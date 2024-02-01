Помидоры — дешевле, мясо — дороже. За неделю в Омске выросли цены на многие продукты

В это же время снизились цены на мясо: килограмм свинины можно приобрести в среднем за 309,37 рублей, неделю назад он стоил 317,29 рублей. Говядина же, наоборот, выросла в цене (+2,07 руб.), такая же ситуация с курицей (+1,03 руб.) и бараниной (+3,93 руб.).