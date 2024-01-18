Спасение косуль, растущие цены и новые аварийные дома. Омск сегодня

В последнее время на территории Омска все чаще косули встречаются там, где их, казалось бы, невозможно было увидеть. В региональном минприроды рассказали, как происходит отлов диких животных и куда они направляются после спасения. Так, отловом занимаются две группы инспекторов, которые работают в команде с другими службами. С начала этой недели, например, было спасено восемь косуль, которых уже вернули в привычную среду обитания.