Спасение косуль, растущие цены и новые аварийные дома. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Новость №1. Омичам показали, как спасают заблудившихся в городе косуль
В последнее время на территории Омска все чаще косули встречаются там, где их, казалось бы, невозможно было увидеть. В региональном минприроды рассказали, как происходит отлов диких животных и куда они направляются после спасения. Так, отловом занимаются две группы инспекторов, которые работают в команде с другими службами. С начала этой недели, например, было спасено восемь косуль, которых уже вернули в привычную среду обитания.
Новость №2. В преддверии Нового года в омских магазинах сильно подорожали некоторые продукты
Сегодня в Омскстате представили данные о ценах на продовольственные продукты за декабрь прошлого года. Статистики рассказали, что в целом в 2023 году потребительская инфляция составила 7,2%, а в преддверии зимнего праздника — примерно 0,6%. Заметно выросли цены на свежие огурцы (+ 53,5%) и яйца (+ 14,3%), однако одновременно с этим подешевели апельсины (- 10,1%), гречка (- 6,7%) и растворимый кофе (- 4,7%). Полный анализ цен читайте в нашем материале.
Новость №3. Семь домов в Центральном и Ленинском округах Омска признали аварийными
Согласно постановлению, подписанному заместителем мэра, в Омске прибавилось еще 7 аварийных домов. Так, в их число вошли жилые строения по адресам: Поселок Биофабрика, 4; Сурикова, 3; Владивостокская, 72б; 5-я Чередовая, 31а, 33б, 33а и Гоголя, 82. Все семь домов были построены в 1955–1959 годах, их планируют расселить и снести до конца 2030 года.