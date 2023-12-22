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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Омской области продолжается рост цен на яйца

Неумолимо растут. В Омской области снова подорожали яйца

22 декабря 2023, 06:34
Фото: 1MI

В Омской области продолжается рост цен на яйца

Согласно данным Омскстата, цена на яйца поднялась почти на 5 рублей всего за неделю.

По всей стране продолжается рост цен на яйца. Так, за прошлую неделю ценник на них поднялся на 4,76 рубля, а за год — более чем на 50%. Сейчас на полках магазинов средняя цена десятка яиц составляет 109,95 рублей.

При этом, в соседнем Новосибирске этот показатель значительно выше — 124,09 рубля. Средняя цена яиц в России же — 127,41 рублей.

Напомним, что недавно в ФАС сообщили о нормализации цен на яйца в течение месяца-полутора. Такой прогноз дал глава антимонопольной службы Максим Шаскольский. Ситуация осложняется тем, что в России нет доминирующих компаний, занимающихся продажей яиц.

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#Омск#Омская область#Цены#Новости#Цены на продукты#Яйца#Анастасия Баянова
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