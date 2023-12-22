Неумолимо растут. В Омской области снова подорожали яйца

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
По всей стране продолжается рост цен на яйца. Так, за прошлую неделю ценник на них поднялся на 4,76 рубля, а за год — более чем на 50%. Сейчас на полках магазинов средняя цена десятка яиц составляет 109,95 рублей.
При этом, в соседнем Новосибирске этот показатель значительно выше — 124,09 рубля. Средняя цена яиц в России же — 127,41 рублей.
Напомним, что недавно в ФАС сообщили о нормализации цен на яйца в течение месяца-полутора. Такой прогноз дал глава антимонопольной службы Максим Шаскольский. Ситуация осложняется тем, что в России нет доминирующих компаний, занимающихся продажей яиц.