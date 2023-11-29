Дорогие яйца, неудачный светофор и кража медведей. Омск сегодня

Четыре омички решили украсть медведей из новогодней композиции у одного из магазинов Центрального округа, а после отправились с ними гулять. Их приключения попали на записи камер видеонаблюдения и позже оказались в руках полиции. На одних записях видно, как они гуляют с игрушками в руках, а на других — стоят у входа в один из баров на улице Ленина. Сейчас компанию девушек разыскивают.