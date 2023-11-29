Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Иллюстрация

Дорогие яйца, неудачный светофор и кража медведей. Омск сегодня

29 ноября 2023, 13:47
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В омских магазинах сильно подскочили цены на яйца, творог и сливочное масло

Стоимость популярных продуктов выросла в период с 13 по 20 ноября. Информация об этом появилась на сайте федерального Минфина iMonitoring. Согласно статистике, больше всего выросла цена на сливочное масло: за неделю на 7,95 рублей, с начала 2023 года — на 20,26 рублей. Теперь килограмм масла в среднем стоит 686,95 рублей. Также за прошедшую неделю на 4,53 рубля подорожали куриные яйца, а с начала года прибавка в цене составила 23,54 рублей (+32,1%). Подробнее об изменениях читайте в материале.

Продукты дорожают. В Омской области за неделю сильно подскочили цены на яйца и творог
Узнать подробнее

Новость №2. Омичи рассказали о пробках из-за нового светофора возле Горбатого моста

Пользователи соцсетей начали массово жаловаться на режим работы нового светофора, который установили на съезде с Горбатого моста. Дело в том, что из-за нововведения на участке образуются пробки, которые сильно влияют и на движение с обеих сторон моста. Однако местные жители все же считают, что светофор на перекрестке необходим, так как через эту дорогу дети ходят в школу.

Работал в тестовом режиме. Омичи пожаловались на светофор возле Горбатого моста
Узнать подробнее

Новость №3. Омская полиция ищет компанию девушек, похитивших медведей в центре города

Четыре омички решили украсть медведей из новогодней композиции у одного из магазинов Центрального округа, а после отправились с ними гулять. Их приключения попали на записи камер видеонаблюдения и позже оказались в руках полиции. На одних записях видно, как они гуляют с игрушками в руках, а на других — стоят у входа в один из баров на улице Ленина. Сейчас компанию девушек разыскивают.

В Омске разыскивают компанию девушек, которые похитили медведей и пошли с ними в клуб
Узнать подробнее
#Пробки#Кража#Омск#Омская область#Повышение цен#Мост#Цены#Розыск#Светофор#Продукты питания#Пищевые продукты#Продукты#Рост цен#Новости#Итоги дня#Цены на продукты#Розыск по делу#Молочные продукты#Молочная продукция#Светофоры#Кражи#Подорожание#Горбатый мост#Анастасия Баянова#Продуктовая корзина#Продуктовые наборы#Имущественная кража#Кисломолочные продукты#Умный светофор#Пробка
Подпишитесь
«Зашли тихо и без конкурса». Омских школьников переводят на питание по «карточкам»
Сегодня, 06:55
Нет материалов. В микрорайоне Серебряный берег приостановили стройку новой школы
Сегодня, 05:31
Новые старые лица. Бывший советник экс-губернатора Буркова возглавил омский РЦСО
Сегодня, 09:39
Важно. Атака COVID-19. Режим повышенной готовности в Омской области продлили до конца января
Сегодня, 11:49
Ходить и бояться. Синоптики рассказали омичам о жутком гололеде в ближайшие дни
Сегодня, 10:57
Может пропасть GPS-сигнал. К Земле приближается сильнейшая солнечная буря
Сегодня, 12:36