Дорогие яйца, неудачный светофор и кража медведей. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Новость №1. В омских магазинах сильно подскочили цены на яйца, творог и сливочное масло
Стоимость популярных продуктов выросла в период с 13 по 20 ноября. Информация об этом появилась на сайте федерального Минфина iMonitoring. Согласно статистике, больше всего выросла цена на сливочное масло: за неделю на 7,95 рублей, с начала 2023 года — на 20,26 рублей. Теперь килограмм масла в среднем стоит 686,95 рублей. Также за прошедшую неделю на 4,53 рубля подорожали куриные яйца, а с начала года прибавка в цене составила 23,54 рублей (+32,1%). Подробнее об изменениях читайте в материале.
Новость №2. Омичи рассказали о пробках из-за нового светофора возле Горбатого моста
Пользователи соцсетей начали массово жаловаться на режим работы нового светофора, который установили на съезде с Горбатого моста. Дело в том, что из-за нововведения на участке образуются пробки, которые сильно влияют и на движение с обеих сторон моста. Однако местные жители все же считают, что светофор на перекрестке необходим, так как через эту дорогу дети ходят в школу.
Новость №3. Омская полиция ищет компанию девушек, похитивших медведей в центре города
Четыре омички решили украсть медведей из новогодней композиции у одного из магазинов Центрального округа, а после отправились с ними гулять. Их приключения попали на записи камер видеонаблюдения и позже оказались в руках полиции. На одних записях видно, как они гуляют с игрушками в руках, а на других — стоят у входа в один из баров на улице Ленина. Сейчас компанию девушек разыскивают.