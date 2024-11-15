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Труп

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2024
Эксклюзив. «Мозги на дорогу улетели»: в Омске с балкона 18-этажки выпала женщина
15 ноября, 04:26
От «административки» к «уголовке». Жителя Омской области осудят за побои и убийство
Житель Седельниковского района, будучи судим за побои, вновь «поднял руку» на свою сожительницу, но перед этим — зарезал знакомую во время ссоры.
24 июля, 04:52
Мощная гроза, зарплаты игроков «Авангарда» и труп на садовом участке. Омск сегодня
17 июня, 14:48
Дача с сюрпризом. Омич нашел на садовом участке закопанные человеческие останки
17 июня, 10:57
Виновник без наказания. Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей
Трупы животных были найдены на участке Иртыша на территории Таврического района, по словам местного жителя, они были как в русле реки, так и на берегу.
3 мая, 13:29
В Омской области больше 1,6 млн рублей выделили на уборку мертвых косуль
27 апреля, 02:53
Житель Омской области обнаружил рядом с населенным пунктом десятки мертвых косуль
16 апреля, 12:45
Прорыв дамбы, страшная находка в мусорке и наказание за стрельбу. Омск сегодня
12 апреля, 14:24
В Омской области за 1,6 млн рублей покупают крематоры для сжигания трупов животных
21 марта, 03:16
Открытие корпуса ОмГУ, северное сияние и сотни мертвых косуль. Омск сегодня
4 марта, 14:21
Закопал труп в снег. В Омской области будут судить мужчину за жестокое убийство жены
Сельчанин жестоко избил жену после слов о том, что она хочет уйти от него.
29 февраля, 12:12
2023
В Омске у дверей теплой остановки на улице Гашека умер пенсионер
15 декабря 2023, 05:17
В аномальные морозы в Омске на теплотрассе нашли труп мужчины
Личность умершего, как и причины его смерти, пока не установлены.
11 декабря 2023, 08:53
В Омске на лыжной базе внезапно умер 63-летний мужчина
6 декабря 2023, 12:57
Задохнулся. В Омске в гараже нашли труп предпринимателя
Предварительно, смерть мужчины не является криминальной.
28 ноября 2023, 05:47
Пропавшего жителя Омской области внезапно нашли мертвым в лесу
21 ноября 2023, 09:03
В Омске 48-летний мужчина скончался в своем автомобиле в 250 метрах от дома
14 ноября 2023, 07:29
В Омске поздно ночью из окна многоэтажки выпала 62-летняя женщина
9 ноября 2023, 11:31
В Омске на улице Лермонтова прохожие наткнулись на труп рецидивиста
7 ноября 2023, 08:44
В Омске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины со смертельными травмами
31 октября 2023, 08:19

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