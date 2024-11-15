«Мозги на дорогу улетели»: в Омске с балкона 18-этажки выпала женщина

Posted 15 ноября, 04:26
Published 15 ноября, 04:26
Modified 15 ноября, 04:28
Updated 15 ноября, 04:28
В социальных сетях появились сообщения о том, что у восемнадцатиэтажки на Подгорной, 19 нашли труп женщины. Отметим, что речь идет о скандальной многоэтажке напротив ТК «Триумф», которую с трудом достроили.
По словам очевидцев, женщина могла погибнуть, упав с высоты. Информация об этом появилась еще вечером 14 ноября. Однако жильцы до сих пор шокированы произошедшем. Как заметил корреспондент Города55 утром в пятницу, омичи засыпали специальным противогололедным песком место, где осталась кровь.
«Не знаю из-за чего упала. С 17 этажа или с козырька. Мозги на дорогу улетели», — рассказала нам местная жительница.
Город55 обратился за комментарием в правоохранительные органы. В полиции сообщили, что проверку по этому происшествию проводит СКР по Омской области. В следкоме подтвердили информацию, отметив, что женщина выпала с балкона 17-го этажа.
«Мы проводим проверку по факту смерти женщины, 1993 года рождения», — добавила Городу55 старший помощник руководителя СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Напомним, что весной этого года многоэтажку на Подгорной топило водами неизвестного происхождения. Горожане выдвигали разные причины появления жидкости. Позже выяснилось, что виной всему были проблемы с канализацией.