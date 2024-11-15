«Мозги на дорогу улетели»: в Омске с балкона 18-этажки выпала женщина

По словам очевидцев, женщина могла погибнуть, упав с высоты. Информация об этом появилась еще вечером 14 ноября. Однако жильцы до сих пор шокированы произошедшем. Как заметил корреспондент Города55 утром в пятницу, омичи засыпали специальным противогололедным песком место, где осталась кровь.