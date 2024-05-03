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Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей

Виновник без наказания. Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей

3 мая 2024, 13:29
Фото: 1MI

Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей

Трупы животных были найдены на участке Иртыша на территории Таврического района, по словам местного жителя, они были как в русле реки, так и на берегу.

Житель Таврического района рассказал о проблеме в городском паблике «ЧП Омск». По его словам, участок Иртыша в районе деревни Камышино заполнен трупами лошадей. Они находятся как в русле реки, так и на берегу.

Мужчина отметил, что о ситуации знают в управлении полиции рабочего поселка. Кроме того, известен даже виновный, однако он так и не получил наказания.

«Этот человек берет лошадей на выпас, но не проявил должного ухода за ними. В результате чего произошел падеж лошадей. Но никаких последствий он не понес, — рассказал автор жалобы.

Он также обратился в прокуратуру и министерство природных ресурсов Омской области с просьбой повлиять на проблему.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Труп#Животные#Новости#Животное#Убитое животное#Жестокое обращение с животными#Гибель животных#Животноводство#Дикие животные#Животный мир
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