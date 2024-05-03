Виновник без наказания. Жители Омской области нашли в Иртыше трупы лошадей

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Житель Таврического района рассказал о проблеме в городском паблике «ЧП Омск». По его словам, участок Иртыша в районе деревни Камышино заполнен трупами лошадей. Они находятся как в русле реки, так и на берегу.
Мужчина отметил, что о ситуации знают в управлении полиции рабочего поселка. Кроме того, известен даже виновный, однако он так и не получил наказания.
«Этот человек берет лошадей на выпас, но не проявил должного ухода за ними. В результате чего произошел падеж лошадей. Но никаких последствий он не понес, — рассказал автор жалобы.
Он также обратился в прокуратуру и министерство природных ресурсов Омской области с просьбой повлиять на проблему.