Закопал труп в снег. В Омской области будут судить мужчину за жестокое убийство жены

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Следствие выдвинуло свою версию событий: 23 февраля житель села Новорождественка в нетрезвом состоянии жестоко избил свою жену после новости о том, что она хочет уйти от него. Когда 35-летний подозреваемый понял, что женщин мертва, решил спрятать ее тело в сугроб.
Вскоре пропажу сельчанки заметили родственники, которые обратились в полицию и рассказали об ее исчезновении. Правоохранители обнаружили труп женщины на том же месте, а результаты экспертизы подтвердили, что ее смерть носит криминальный характер.
По этому факту региональный СУ СК возбудил уголовное дело. Подозреваемый задержан, следствие немерено заключить его под стражу и уже обратилось с ходатайством в суд. Расследование продолжается.