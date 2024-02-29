Закопал труп в снег. В Омской области будут судить мужчину за жестокое убийство жены

Следствие выдвинуло свою версию событий: 23 февраля житель села Новорождественка в нетрезвом состоянии жестоко избил свою жену после новости о том, что она хочет уйти от него. Когда 35-летний подозреваемый понял, что женщин мертва, решил спрятать ее тело в сугроб.