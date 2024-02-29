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В Омской области будут судить мужчину за жестокое убийство жены

Закопал труп в снег. В Омской области будут судить мужчину за жестокое убийство жены

29 февраля 2024, 12:12
Фото: СУ СКР по Омской области

В Омской области будут судить мужчину за жестокое убийство жены

Сельчанин жестоко избил жену после слов о том, что она хочет уйти от него.

Следствие выдвинуло свою версию событий: 23 февраля житель села Новорождественка в нетрезвом состоянии жестоко избил свою жену после новости о том, что она хочет уйти от него. Когда 35-летний подозреваемый понял, что женщин мертва, решил спрятать ее тело в сугроб.

Вскоре пропажу сельчанки заметили родственники, которые обратились в полицию и рассказали об ее исчезновении. Правоохранители обнаружили труп женщины на том же месте, а результаты экспертизы подтвердили, что ее смерть носит криминальный характер.

По этому факту региональный СУ СК возбудил уголовное дело. Подозреваемый задержан, следствие немерено заключить его под стражу и уже обратилось с ходатайством в суд. Расследование продолжается.

Фото: СУ СКР по Омской области
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