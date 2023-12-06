В Омске на лыжной базе внезапно умер 63-летний мужчина

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
В Омске силовики разбираются во всех нюансах смерти мужчины, тело которого нашли на территории лыжной базы на улице Березовой.
«В понедельник, 4 декабря, около 11:25 поступил сигнал, что случайные посетители базы наткнулись на лежащего на снегу мужчину. Подошли ближе и поняли, что он мертв», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывший на место судмедэксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насилия или криминала. Сейчас труп находится в морге для вскрытия и выяснения причин смерти.
Личность умершего уже установлена. Им оказался 63-летний пенсионер.