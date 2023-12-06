Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Мужчина лежал на снегу

В Омске на лыжной базе внезапно умер 63-летний мужчина

6 декабря 2023, 12:57
Фото: 1MI
Мужчина лежал на снегу

В Омске посетители лыжной базы наткнулись на труп мужчины

Причина смерти омича пока не установлена, следов насилия или криминала на теле нет.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах смерти мужчины, тело которого нашли на территории лыжной базы на улице Березовой.

«В понедельник, 4 декабря, около 11:25 поступил сигнал, что случайные посетители базы наткнулись на лежащего на снегу мужчину. Подошли ближе и поняли, что он мертв», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место судмедэксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насилия или криминала. Сейчас труп находится в морге для вскрытия и выяснения причин смерти.

Личность умершего уже установлена. Им оказался 63-летний пенсионер.

Читайте также:
В Омске 48-летний мужчина скончался в своем автомобиле в 250 метрах от домаВ Омске поздно ночью из окна многоэтажки выпала 62-летняя женщинаВ Омске на улице Лермонтова прохожие наткнулись на труп рецидивиста
#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Труп#Новости#Василий Попов
Подпишитесь
Вы — в неэффективных. Преподавателей ОмГУ лишили зарплаты из-за отсутствия публикаций
Сегодня, 04:29
«Журналисты перекрутили»: вице-губернатор Шпиленко высказался о своей внезапной славе
Сегодня, 12:34
Без начальства. Врио главы омского УФСИН стал 42-летний полковник Алексей Турбанов
Сегодня, 11:59
Придет аномальный холод. Омские синоптики рассказали о морозе до -40 градусов
Сегодня, 04:34
Омичам рассказали, как изменится работа общественного транспорта из-за морозов
Сегодня, 06:06
Без комментариев. Посадившим в поле самолет Сочи-Омск пилотам предложили уволиться
Сегодня, 10:11