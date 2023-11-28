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Мужчина, по предварительным данным, задохнулся

Задохнулся. В Омске в гараже нашли труп предпринимателя

28 ноября 2023, 05:47
Фото: 1MI
Мужчина, по предварительным данным, задохнулся

В Омске в гараже нашли труп 33-летнего бизнесмена

Предварительно, смерть мужчины не является криминальной.

В Омске следователи разбираются во всех обстоятельствах смерти 33-летнего мужчины, тело которого нашли в гараже на улице Чернышевского.

«В понедельник, 27 ноября, поступило сообщение об обнаружении в одном из гаражных боксов трупа хозяина», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

По предварительному заключению судмедэкспертов, смерть мужчины наступила из-за отравления угарным газом. Идет проверка, во время которой станут известны все подробности трагедии.

Как выяснил Городу55, погибший был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и специализировался на торговле.

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