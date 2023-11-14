В Омске 48-летний мужчина скончался в своем автомобиле в 250 метрах от дома

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Омске следователи и эксперты выясняют причины смерти 48-летнего мужчины, тело которого нашли в автомобиле «Лада-Приора». Сам инцидент произошел еще 9 ноября, но известно о нем стало только сейчас.
«Тело мужчины обнаружили в его собственном автомобиле у дома № 169 по проспекту Мира около 18:08», — пояснили городу55 в СКР по Омской области.
Прибывший на место судмедэксперт осмотрел труп и не нашел никаких следов насилия или криминала. Для выяснения причины смерти тело направили в морг для вскрытия.
Как выяснили силовики, умерший жил буквально в 250 метрах от места происшествия.