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По факту этой смерти проводится проверка

В Омске 48-летний мужчина скончался в своем автомобиле в 250 метрах от дома

14 ноября 2023, 07:29
Фото: 1MI
По факту этой смерти проводится проверка

В Омске в автомобиле нашли труп 48-летнего мужчины

По предварительному заключению экспертов, никаких следов насилия на теле не обнаружено.

В Омске следователи и эксперты выясняют причины смерти 48-летнего мужчины, тело которого нашли в автомобиле «Лада-Приора». Сам инцидент произошел еще 9 ноября, но известно о нем стало только сейчас.

«Тело мужчины обнаружили в его собственном автомобиле у дома № 169 по проспекту Мира около 18:08», — пояснили городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место судмедэксперт осмотрел труп и не нашел никаких следов насилия или криминала. Для выяснения причины смерти тело направили в морг для вскрытия.

Как выяснили силовики, умерший жил буквально в 250 метрах от места происшествия.

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